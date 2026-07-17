Преодолением топливного кризиса в РФ занялись колдуны и маги: какие услуги они предлагают россиянам

Топливный кризис в России набирает обороты, очереди на заправках в большинстве регионов — круглосуточные; если же топливо и завозят, то в ограниченном количестве и, как правило, крайне низкого качества. Кремль публично делает вид, что проблем не существует, а за кулисами — принимает все возможные меры для их минимизации или хотя бы сдерживания.

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На этом фоне у россиян появилась "надежда": облегчить им бензиновое "голодание" взялись всевозможные "маги" и "колдуны". О спектре "магических" "антикризисных" мер, которые предлагают жителям государства-агрессора за большие деньги, рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Топливный кризис в России набирает обороты

Тотальный дефицит топлива в государстве-"автозаправке" постоянно усугубляется, констатировали в СВР.

Во многих регионах РФ водители вынуждены круглосуточно стоять в очередях к АЗС, чтобы в конце концов заправить хотя бы 10–20 л бензина. Топливо при этом — значительно худшего качества, чем было раньше.

В Кремле тем временем публично уверяют, что ситуация – "под контролем", а за кулисами – перебирают все возможные меры, чтобы если не улучшить, то хотя бы не допустить усугубления топливного кризиса.

"Кремль... пытается с помощью норм, лимитов, графиков, ограничений, талонов и прочей постсоветской атрибутики удержать ситуацию. Однако рядовым россиянам остается только надеяться на чудо", — отметили в СЗР.

"Чудо" по высокой цене

Если существует спрос на "чудо" — всегда найдётся и предложение по его "обеспечению".

На фоне топливного кризиса в России активизировались многочисленные "маги", "колдуны" и "эзотерики", которые активно предлагают россиянам свои услуги. Например,"зачаровать" автомобиль, чтобы он потреблял меньше топлива. И всё это – по чёткому прайсу.

"Учитывая стоимость бензина на черном рынке РФ (от 250 до 500 рублей за литр), цены на магические ритуалы выглядят вполне "доступными". За 1,5 тыс. рублей клиентам предлагают "отливку воском" для снятия негативной энергетики, за 7 тыс. — установку рунического става, а за 9 тыс. – поиск "магических игл" в салоне автомобиля ", – перечислили предложения в СЗР.

Есть "сервис" и для более обеспеченных автомобилистов.

"Для „продвинутых пользователей" за 15 тыс. рублей можно приобрести оберег „Медвежья лапка", а за 16 тыс. – заказать полноценный магический ритуал с солью и золотым украшением, который якобы должен уменьшить расход топлива и даже "притянуть" в бак бензин или дизельное топливо. Правда, есть одно обязательное условие: никому не рассказыватьо проведенном обряде, иначе, уверяют колдуны, магия не сработает", – иронизируют в СЗР.

Сколько жаждущих бензина россиян решили прибегнуть к такому способу преодоления кризиса – не сообщается. Хотя тот факт, что подобные предложения не исчезают, дает понять, что таких может быть немало.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Россия официально запретила экспорт дизельного топлива на фоне топливного кризиса, соответствующее решение приняло российское правительство.

В то же время нехватка топлива в РФ парализовала сельхозтехнику: российские аграрии открыто жалуются на угрозу срыва уборки урожая.

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