Повреждения видно из космоса: в сети появились спутниковые снимки ижевского завода 'Купол' после атаки украинских дронов. Фото

В среду, 2 июля, в сети появились спутниковые снимки ижевского завода "Купол" после атаки украинских дронов. Отмечается, что повреждения было видно из космоса.

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В частности, завод, производящий "Шахеды", получил повреждения после украинского удара. Спутниковые снимки опубликовали журналисты "Схем".

"Спутник Planet Labs 2 июля зафиксировал последствия украинской атаки на российский электромеханический завод "Купол", который находится в городе Ижевск, и производит дроны-"камикадзе". Часть крыши одного из зданий военного завода полностью разрушена", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Во вторник, 1 июля, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Служба безопасности Украины, вместе с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по ижевскому заводу "в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника".

В Генштабе заявили, что украинские оборонцы попали в корпус №1 на площадке №1, что вызвало пожар. Это подтверждает и российское издание ASTRA со ссылкой на источники в российских экстренных службах – там отметили, что в поврежденном здании 1-го корпуса завода, изготавливали дроны-"камикадзе". В частности, предприятие производит БПЛА "Шахед".

"Купол" также производит и другие ударные беспилотники. В частности, "Гарпия-А1". Этот завод выполняет заказы Министерства обороны РФ и, по данным СМИ, среди прочего выпускает и зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Е" и мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант".

Вечером 1 июля глава российского региона Удмуртия, столицей которого является Ижевск, Александр Бречалов признал, что повреждения понесло местное "оборонное предприятие". Российский чиновник также отметил, что в результате атаки на завод пострадали 45 человек, трое из них – погибли.

"Купол" внесен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Украины и Швейцарии.

Сам завод "Купол" не впервые становится целью дронов – он уже попадал под удар в ноябре 2024 года. Тогда пострадал один человек, здание не получило серьезных повреждений.

2 июля стало известно о том, что в стране-агрессоре России на военном заводе "Купол" в Ижевске, который атаковали дроны СБУ 1 июля, повреждены по меньшей мере четыре цеха. На них производили беспилотники для российских оккупационных войск.

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб ВСУ подтвердил нанесение поражения по складам боеприпасов войск России 28 июня в Брянской области. Удар по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения произошел "в пределах снижения наступательных возможностей противника".

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