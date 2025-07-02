На ижевском заводе 'Купол' в результате украинской атаки повреждены четыре цеха: работа предприятия остановлена. Фото

В стране-агрессоре России на военном заводе "Купол" в Ижевске, который был атакован дронами СБУ 1 июля, повреждены как минимум четыре цеха. На них производили беспилотники для российских оккупационных войск.

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Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на представителей экстренных служб региона. По словам собеседников авторов канала, на ижевском заводе "Купол" повреждено здание 1-го корпуса, где производят БПЛА.

"Один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. В результате обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м. Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и где выпускают готовые БПЛА", – говорится в сообщении.

В ASTRA также узнали, что производственная площадка предприятия отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены, сейчас работа приостановлена.

Также отмечается, что погибли три сотрудника "Купола", еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.

Напомним, видео с горящим после атаки дронов заводом в Ижевске в сети начали появляться утром 1 июля. Атаку подтвердил губернатор Удмуртии Александр Бречалов, заявивший об "ударе по одному из предприятий".

Источники OBOZ.UA в СБУ подтвердили поражение завода "Купол" Ижевске, которое расположено более чем в 1300 км от Украины. Предприятие работает на российское минобороны, производит ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники. Об атаке на этот завод также сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Купол" внесен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Украины и Швейцарии.

Канал ASTRA напомнил, что до "Купола" украинские дроны долетели не впервые: предприятие было атаковано также в ноябре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб ВСУ подтвердил нанесение поражения по складам боеприпасов войск Росиии 28 июня в Брянской области. Удар по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения произошел "в рамках снижения наступательных возможностей противника".

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