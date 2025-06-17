Повреждена система защиты: после атаки дронами остановил работу один из крупнейших химзаводов ВПК России

После украинской дроновой атаки в ночь на 14 июня химкомбинат "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае (РФ) остановил свою работу. По информации украинских военных, на этом предприятии выпускали вещества, связанные с цепочкой производства боеприпасов и ракетного топлива.

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По данным источников Astra, антидроновую защиту предприятия удалось повредить. В одном из цехов выбиты двери и окна, зацепило и внутренние помещения, а также крышу столовой. Эвакуация работников не проводилась, так как в момент атаки они перешли в укрытие.

Производство на заводе пришлось приостановить, сказал собеседник Astra.

14 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтверждали, что одной из целей было предприятие противника в Ставропольском крае. Пресс-служба подчеркивала, что завод россияне задействовали для обеспечения вооруженной агрессии против Украины.

Там произошла серия взрывов, а затем возгорание. Также была зафиксирована работа противовоздушной обороны РФ непосредственно в районе цели, сообщали в ГШ ВСУ.

Удар по заводу подтверждал и губернатор региона Владимир Владимиров, однако он традиционно заявил о "падении обломков".

Известно, что "Невинномысский Азот" входит в группу "Еврохим" российского миллиардера Андрея Мельниченко.

На этом химкомбинате ежегодно изготавливается до 1 млн тонн аммиака и около 1,4 млн тонн аммиачной селитры. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко называл "Невинномысский Азот" критическим элементом ВПК РФ.

Там синтезируется меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра – вещества, имеющие двойное назначение. Они часто используются в производстве ВОГов, фугасных и реактивных зарядов, объяснял Коваленко.

"С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, адаптирующихся к нуждам военной химии", – написал он. Речь идет о производстве нитрата калия, сообщал украинский Telegram-канал Exilenova+.

По данным Reuters, два предприятия "Еврохима" – "Невинномысский Азот" и "Новомосковский Азот" поставили на завод им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ как минимум 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти 5 тысяч тонн азотной кислоты, которые необходимы для производства октогена и гексогена в процессе изготовления снарядов.

По "Новомосковскому Азоту" в Тульской области тоже прилетали дроны. Обстрелы происходили в конце мая и начале июня этого года.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 16 мая в российском городе Орел прозвучало по меньшей мере десять взрывов. Днем 15 июня под атакой был город Елабуга в Республике Татарстан, а точнее особая экономическая зона "Алабуга" – место, где собирают российские дроны, в том числе и "Шахеды". Местные власти заявили, что один человек погиб, 13 пострадали (из них 9 госпитализированы), так как "обломки упали на КПП завода".

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