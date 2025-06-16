В российском Орле прогремели мощные взрывы: что происходит. Видео

В ночь на 16 мая в городе Орел, что в Орловской области России, прозвучало по меньшей мере десять взрывов. По предварительным данным, это сработала противовоздушная оборона возле местной нефтяной базы.

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Об этом сообщил российский телеграм-канал SHOT. Жители Советского района города Орел заметили яркие вспышки в небе. Местные сообщают, что по всему городу раздаются звуки, похожие на работу ПВО.

Местные жители рассказывают, что услышали минимум десять взрывов, а также заметили несколько ярких вспышек в небе над нефтяным объектом.

Также системы ПВО активно работали над Заводским районом, отражая атаки беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент официальных сообщений о разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди мирного населения нет. Дальнейшие детали выясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, российский город Елабуга в Республике Татарстан днем в воскресенье, 15 июня, якобы атаковали беспилотники. Местные жители слышали взрывы, после которых на месте предполагаемых прилетов был виден дым. Власти заявили, что один человек погиб, 13 пострадали (из них 9 госпитализированы).

Об этом писали Telegram-каналы, публикуя фото и видео с места. Под атакой могла быть особая экономическая зона "Алабуга" - место, где собирают российские дроны, в том числе и "Шахеды", которыми оккупационные войска ежедневно атакуют украинские населенные пункты.

До этого, 14 июня агенты ГУР МО обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса и ВС РФ в Кенигсберге. Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 миллионов долларов США.

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