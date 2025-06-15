В российском Татарстане атакован город, где собирают дроны: разгорелся пожар. Видео

Российский город Елабуга в Республике Татарстан днем в воскресенье, 15 июня, якобы атаковали беспилотники. Местные жители слышали взрывы, после которых на месте предполагаемых прилетов был виден дым.

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Об этом писали Telegram-каналы, публикуя фото и видео с места. Под атакой могла быть особая экономическая зона "Алабуга" – место, где собирают российские дроны, в том числе и "Шахеды", которыми оккупационные войска ежедневно атакуют украинские населенные пункты.

Ранее поступила информация об опасности атаки беспилотников в этом районе. Однако, официальной информации от украинских Сил обороны относительно вероятной атаки пока не публиковалось. Власти страны-агрессора также сохраняют тишину.

В одном из российских каналов писали, что в "Алабуге" якобы сбили беспилотный летательный аппарат. По словам очевидцев, раздался громкий взрыв, а затем в небе появился черный дым.

Также росСМИ пишут, что по предварительным данным якобы 13 человек пострадали и один погиб. Официально данная информация не подтверждена.

Также местные жители утверждают, что еще один БПЛА "был сбит" в одном из сел неподалеку.

"Алабуга" является одной из крупнейших и наиболее успешной экономической зоной промышленно-производственного типа в России. Она приносит 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех особых экономических зон страны-агрессора.

Завод в "Алабуге", где оккупанты собирают "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2", украинские Силы обороны атаковали дронами уже несколько раз. Вражеское предприятие расположено в 1200 километрах от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня агенты ГУР МО обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса и ВС РФ в Кенигсберге. Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 миллионов долларов США.

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