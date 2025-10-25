Произошло что-то очень важное. Соловьев заявил, что надо уничтожать крупные города Украины – Харьков, Одессу, Днепр – вместе со всем населением. Если оно не "сбросит нацистскую власть". Там, мол, наших уже нет, и если они терпят, то познают российскую "ярость" и будут уничтожены, как Содом и Гоморра.

Це дійсно важлива заява. У Соловйова всі позиції "погоджені" у вищому сенсі: він настільки глибоко просочився путіним, що сам вже краще за начальство відчуває, що сказати і де змовчати. Так от, його заява – це поворотний момент війни.

По-перше, це акт прощання. Вся риторика, весь пафос війни, яку росіяни розвʼязали – це "повернення своїх у рідну гавань". Вони до останнього намагалися розповісти, що не хочуть зла населенню, бʼють лише по військових обʼєктах і так далі. Звичайно, це була брехня, але вони послідовно її тримались. І ось вперше Соловйов говорить "Раз так, то ви чужі – не діставайтеся ж ви нікому! Ми вас знищимо". Все. Межі "русского міра" закінчились на Донбасі, який став останньою вимогою Путіна.

І хоча Лавров намагається артритними пальцями вхопитись в "інші українські території, які залишаються під владою нацистів", це вже не злітає, і його одразу ганебно спростовує Дмітрієв, пропонуючи взагалі виключити Лаврова з процесу перемовин. А Соловйов використовує останній шанс: "підніміть бунт проти влади, і ми вас не будемо чіпати", в іншому разі – "будете знищені".

Я пригадую рівно таку ж риторику у лютому 2022 року. Перші заяви Путіна (наприклад, звернення 24 лютого) були дещо заколисуючими, мовляв, не чиніть опору, нічого страшного не буде, ми просто скинемо ваш "режим" і все. За перші 3 дні вторгнення фіаско "мангуста" стало настільки очевидним, що з уст їхньої банди почали лунати інші речі. "Україна буде знищена, здавайтесь, у нас є ядерна зброя, ми всіх знайдемо і всіх вбʼємо, арряяяя". Вони дуже старались нас залякати, бо дуже злякались самі. Вони НЕ ОЧІКУВАЛИ такого фіаско і зрозуміли, що зробили великий крок до безодні.

Це була паніка тоді, і це паніка зараз. Вони не готувались до того, що Трамп не зможе і не захоче змусити Україну здатись. Не входило таке в їх розрахунки. І тепер вони наодинці з безжальним світом, а рудий друг у Вашингтоні, "наша людина", "великий консерватор і русофіл" виявився ворогом ще гіршим і небезпечнішим за Байдена. Путін провалився.

Тому пристебніть ремені, зараз ведмідь почне дуже гучно гарчати та кидатись на прутки клітки, яка вже майже зачинена. Буде страшно і боляче, але не бійтесь. Він так відчайдушно гарчить, бо йому ще страшніше. Нам разом треба вистояти. Памʼятаймо: цю клітку зачиняє спротив України та щоденний подвиг передового загону всього українського суспільства – Сил оборони України.