Потеря даже одного МиГ-31К является критической: что известно о возможностях России восстанавливать носителей 'Кинжалов'

Страна-террорист Россия неспособна производить новые самолеты типа МиГ-31К, которые являются носителем "Кинжалов". Поэтому для нее будут острыми и критическими любые потери этой авиатехники.

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Об этом пишет издание Defense Express. Журналисты добавляют, что на начало прошлого, 2024, года около 90 таких перехватчиков было в строю "ВКС РФ", и еще 30 единиц - в строю морской авиации ВМФ РФ.

"В течение полномасштабной войны против Украины россияне приложили определенные усилия для даже наращивания флота МиГ-31К", – говорится в сообщении.

Журналисты добавляют, что на начало 2022 года РФ имела 12 самолетов этого типа. Но издание The Military Balance 2024 писало о возможном наличии даже до 24 МиГ-31К.

"Следует принять во внимание и сообщения о появлении в строю ВКС РФ самолетов типа МиГ-31И "Ишим", которые от МиГ-31К отличаются заявленной способностью якобы автоматически выходить в точку пуска Х-47М2 "Кинжал" (на МиГ-31К все операции экипаж в 2 человека должен выполнять по сути вручную)", – отмечается в статье.

Впрочем, базой для наращивания флота МиГ-31К и МиГ-31И "Ишим" могло выступать определенное количество МиГ-31 на хранении, которое по состоянию на 2018 год оценивалось в диапазоне от 130 до 150 самолетов.

"Однако эта база могла служить преимущественно как "кладбище запчастей" для поддержания флота перехватчиков МиГ-31Б/БМ в строю ВС РФ", – резюмируется в статье.

Справка

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия еще советских времен. Он является модернизированным вариантом еще более старого истребителя МиГ-25. Буква "К" означает модификацию корпуса самолета для подвеса аэробаллистической ракеты "Кинжал".

В России серийное производство МиГ-31 прекратилось в 1993 году. Всего было изготовлено 500 серийных экземпляров, из которых по факту в строю сейчас находится только 150 единиц. Что заодно демонстрирует довольно невысокую "выносливость" МиГ-31 вместе с культурой обслуживания страны-террориста.

Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км.

Во время полномасштабного российского вторжения Россия часто использует МиГ-31К как инструмент террора для запугивания населения Украины и провоцирования длительных воздушных тревог, которые, по замыслу оккупантов, временно парализуют большую часть территории Украины из-за риска ракетного удара.

Напомним, что в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России. В результате атаки были атакованы два самолета российской армии.

В эти же сутки, 9 июня, Силы обороны Украины поразили мощности завода "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (столица Чувашской Республики, РФ). Подтверждено попадание как минимум двумя дронами, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар и он приостановил работу.

Как сообщал OBOZ.UA, российский аэродром "Саваслейка" был атакован украинскими БПЛА 14 августа 2024 года. Снимки со спутников тогда зафиксировали следы от пожаров на этом военном объекте.

16 августа того же года дроны-камикадзе ГУР повторно атаковали "Саваслейку", в результате чего был уничтожен российский носитель "Кинжалов" и три самолета. Кроме этого, еще пять самолетов ВС РФ получили повреждения.

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