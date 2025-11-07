Итак.

Цена на нефть несмотря на санкции против пид@ров колеблется в коридоре 63-65. Никакого подорожания не произошло. Даже после намеков на военную операцию в Венесуэле.

Натомість санкції США змусили під@рів збільшити знижку на свою нафту аж до 15 баксів. А це ціна продажу 48-50 баксів. І це не рахуючи втрат на лєвих схемах зі страхуванням, кривими оплатами та підпільним фрахтом. А в бюджеті під@рському ціна закладена 59 баксів.

Плюс санкції від українських дронів – і південний порт не відвантажує нафту.

Відповідно надходження до під@рського бюджету прожовжують скорочуватися. Грошей в касі настільки не вистачає, що під@рський уряд замість фінансових вливань на порятунок газпрому та автовазу вирішив звільнити їх від частини податків.

На фоні цього все більше регіонів заявляють про величезні дефіцити місцевих бюджетів. Дефіцит є навіть в масквє. А це означає що різко зменшились надходження від податку на прибуток з підприємств та трансферів з федерального бюджету. А це означає збитки та уход в тінь підприємств.

Скільки б під@ри не намагалися най@бувати всіх навколо відкоригованими даними статистики – за непрямими ознаками картина вимальовується все чіткіше.

А тут ще Трамп знущається. Спочатку він поставив раком Лукойл, заблокувавши продаж його закордонних активів швейцарському трейдеру Gunvor. Останніх Трамп назвав маріонетками кремля та пригрозив позбавити ліцензій. Ті обісралися та відкликали свою пропозицію. Афера не пролізла.

Плюс Трамп втрутився в суперечку між під@рашкой та Китаєм навколо впливу на азійські республіки колишнього СРСР. Він запросив їх лідерів у Вашингтон та підписав низку контрактів на сотні мільярдів, чи ще більше знизив вплив під@рів в регіоні.

Додатково Трамп розпочав перемовини з Сирією про розміщення там військової бази.

До-речі про вплив. Азербайджан заявив, що переводить армію повністю на стандарти НАТО. Альо… зетники! Час підпалювати собі дупи

Ну, і на останок про Мадуро. Він там благав Ху@ла про допомогу на тлі погроз Трампа. І допомога прийшла! Ху@ло прислав йому системи ППО, які ніхєра не збили в Ірані і згоріли в перший ж день. А Китай поставив Мадуро цілу купу амфібій. Щоб ті зупинили морський десант. Тобто техніка, яка в принципі потрібна для того, щоб штурмувати берег з моря, має з берега плисти в море, щоб зупиняти кораблі США. План надійний, як швейцарські часи! Я думаю, коли наші дроноводи прочитали цю новину, вони аж позаздрили штатівським морпіхам. Така жирна ціль. Без мангалів. Без укритті.

Карочє, Мадуро, як лоха, союзнички нагрузили на бабки. Бо зараз він солодкий, як булка.