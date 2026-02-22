Последствия удара по заводу по производству 'Искандеров' в РФ показали на фото со спутника

Вечером 20 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по Воткинскому заводу в Республике Удмуртия. Уже спустя несколько дней в сети опубликовали спутниковые снимки, которые подтверждают, что предприятие получило повреждение.

В одном из производственных цехов образовалась огромная дыра. Соответствующие доказательства в Telegram опубликовал OSINT-канал "Око Гора".

Согласно спутниковым снимкам, после ракетного удара по заводу военно-промышленного комплекса РФ в крыше производственного цеха №36 образовалась огромная дыра. По предварительным данным, речь идет об отверстии 23×19 метров, которое образовалось после обстрела.

Стоит отметить, что спутниковые снимки были сделаны при плохих погодных условиях, потому детально рассмотреть последствия удара по заводу невозможно.

"Первые спутниковые снимки последствий удара по заводу в Воткинске, где россияне производят ракетное вооружение. На кадрах дыра размером примерно 23×19 метров в крыше производственного цеха №36", – говорится в сообщении.

Что известно о предприятии

Воткинский завод – одно из старейших и наиболее значимых оборонных предприятий России. Сегодня это ключевой узел производства ракетного оружия как стратегического (ядерного), так и оперативно-тактического назначения.

Завод является головным производителем практически всей линейки современных российских баллистических ракет на твердом топливе. Его уникальность в том, что он объединяет производство двигателей, сборку и испытания сложнейших ракетных систем.

Ключевая продукция завода: МБР "Ярс" (РС-24), "Булава", ОТРК "Искандер-М". По имеющимся данным, именно Воткинский завод является производственной площадкой новой системы средней дальности БРСД "Орешник". На заводе производятся комплектующие для аэробаллистических ракет Х-47М2.

Предприятие работает в три смены, обеспечивая восполнение арсенала ракет "Искандер-М", которые активно используются для поражения критической инфраструктуры, военных объектов и городов Украины. Завод находится под санкциями США, Евросоюза, Японии и Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные показали список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ. Речь идет о более чем 240 важных военных и энергетических объектах на территории России и на временно оккупированных украинских землях. Это предприятия нефтетопливной и оборонной инфраструктуры российских захватчиков, объекты энергетики, аэродромы, системы ПВО и радиолокационные станции.

