В СБС озвучили ежедневные многомиллионные потери россиян после украинских ударов по нефтяной инфраструктуре

Россия ежедневно теряет 100 млн долларов от трудностей с экспортом энергоресурсов. К таким потерям привела кампания дальнобойных ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.

Эти удары нарушили переработку, логистику и экспорт нефтепродуктов и привели к накоплению последствий для российской нефтеотрасли, справиться с которыми оккупантам становится все труднее. Подробности раскрыли в Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Ежедневно Россия недополучает по 100 млн долларов

В 100 млн долларов ежедневно оценили убытки РФ от украинских дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре врага в Силах беспилотных систем.

"Как отметил Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, в результате серии ударов по объектам нефтяной логистики по маршруту Приморск – Усть-Луга – Шесхарис – Туапсе совокупная ежесуточная отгрузка нефти сокращена примерно на 880 тысяч баррелей. По информации из открытых источников, по текущей рыночной цене нефти марки Urals это составляет около 100 млн долларов потерь ежедневно", – говорится в сообщении СБС.

Причина потерь заключается в целом комплексе последствий украинских атак. Они нарушили стабильность перевалки нефти в ключевых портах, усложнили логистические маршруты поставок и заставили оккупантов перенаправлять потоки и перегружать альтернативные направления.

Например, после повреждения инфраструктуры терминала "Шесхарис" в районе Новороссийска противник пытался переориентировать потоки на Туапсе. Это не осталось незамеченным – и украинские воины спланировали и провели поражение Туапсинского НПЗ 16 апреля, в результате чего начался масштабный пожар, который продолжается до сих пор.

"Операторы подразделений Сил беспилотных систем во взаимодействии с СБУ, ССО, ГУР и другими составляющими Сил обороны продолжают системное поражение критической инфраструктуры противника. Шаг за шагом нефте-логистическая система противника теряет способность обеспечивать бесперебойный экспорт. Результат этой работы уже сегодня ощутим на фронте: меньше ресурсов у противника – больше возможностей у наших подразделений", – отметили в СБС.

Российская нефтяная инфраструктура пылает в режиме "нон-стоп"

В СБС подчеркнули, что операторы этого рода войск в непрерывном режиме осуществляют поражение нефтяной инфраструктуры РФ – и это приводит к росту вражеских потерь в переработке, экспорте и логистике нефтепродуктов.

Так, командующий СБС сообщил, что только в ночь на 18 апреля украинские дроны дотянулись до:

Новокуйбышевского НПЗ

порту Высоцк Лукойл-2

Сызранского НПЗ

нефтеперевалки в Тихорецке

нефтебазы в Севастополе

ряда военных объектов в ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой и Запорожской областей.

Поражения осуществлялись совместными усилиями подразделений глубинного поражения Сил Обороны Украины СБС, СБУ, ССО, ГУР и других. И останавливаться на этом защитники не собираются.

Так получилось, что новая серия ударов совпала с продлением Соединенными Штатами Америки еще на месяц временного разрешения на покупку подсанкционной российской нефти с танкеров в море. Так что в полной мере воспользоваться подаренным президентом США Дональдом Трампом "окном возможностей" Россия не сможет.

Как писал OBOZ.UA, у Путина обрадовались новым уступкам США по нефти, заявив при этом о "неэффективности санкций", которые россияне непрерывно просят снять. По крайней мере, именно так написал о санкциях переговорщик российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Он также назвал западных союзников Украины "разжигателями войны" и "спрогнозировал", что очередное действие Трампа в интересах Путина вызовет у них "вой и истерику".

