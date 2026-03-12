'Похищение скифского золота': Россия цинично возбудила дело против Украины и Нидерландов

Россия возбудила уголовное дело из-за возвращения Киеву "скифского золота", цинично обвинив должностных лиц Украины и Нидерландов в якобы похищении культурных ценностей. Речь идет о коллекции крымских артефактов, которую в 2023 году по решению суда вернули Киеву.

Об этом сообщила Deutsche Welle. Издание ссылается на заявление Следственного комитета России.

В СК РФ уточнили, что уголовное дело открыто против должностных лиц органов власти Украины, Королевства Нидерландов и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета. В Москве считают, что они якобы причастны к "похищению и невозврату культурных ценностей", которые выставлялись в Амстердаме.

Официальный представитель российского следкома Светлана Петренко заявила, что после аннексии Крыма музейные коллекции полуострова якобы перешли в собственность России. По мнению российской стороны, это касается и коллекции "скифского золота", которая экспонировалась в Амстердаме с февраля по август 2014 года.

"Таким образом, должностные лица органов власти Королевства Нидерланды, Украины и музея Алларда Пирсона похитили, безвозмездно изъяв в свою пользу все указанные музейные предметы, которые являются культурными ценностями, и передали их в Украину, не вернув на территорию Российской Федерации", – заявила Петренко.

В Следкоме России оценили стоимость коллекции минимум в 117 млн рублей (около 1,3 млн евро). При этом их реальная рыночная цена значительно выше, а часть артефактов вообще не имеет аналогов в мировой культуре.

Скифское золото вернулось в Украину

Под названием "скифское золото" обычно имеют в виду 565 экспонатов из четырех крымских музеев – Бахчисарайского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды (Симферополь), Керченского государственного историко-культурного заповедника и "Херсонеса Таврического" (Севастополь). В коллекцию входят украшения, оружие и предметы быта скифов, готов и сарматов античного периода и раннего средневековья.

Судебный спор относительно этих артефактов длился почти десять лет. В итоге Верховный суд Нидерландов постановил передать коллекцию Украине. В ноябре 2023 года экспонаты доставили в Киев, а 4 июля 2024 года в Сокровищнице Национального музея истории Украины открылась выставка "Сокровища Крыма. Возвращение", которую презентовала первая леди Елена Зеленская.

В музее отметили, что коллекция будет храниться в фондах учреждения до деоккупации Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Сокровищнице Национального исторического музея Украины выставили на обозрение "Скифское золото". В течение 10 лет российской аннексии Крыма экспонаты находились в Нидерландах.

