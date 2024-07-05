В Киеве выставили на осмотр "Скифское золото" из Крыма, которое Россия пыталась отсудить у Украины. Фото

В Киеве в Сокровищнице Национального исторического музея Украины выставили на смотр "Скифское золото". В течение 10 лет, русской аннексии Крыма, экспонаты находились в Нидерландах.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Речь идет о 565 уникальных артефактах.

В Сокровищнице столичного Национального исторического музея Украины выставили на смотр "Скифское золото". Это экспонаты выставки "Крым: золото и тайны Черного моря", действовавшей в Амстердаме в Музее Алларда Пирсона до 2014 года. После российской аннексии Крыма экспонаты находились в Нидерландах до 2023 года.

Это древнегреческие, древнеримские, позднескифские, сарматские, гунские и готские вещи, найденные на протяжении 19–21 вв. в ходе археологических исследований Крыма. В общей сложности это 565 экспонатов, или 2111 единиц хранения из коллекций четырех крымских музеев: Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Национального заповедника "Херсонес Таврический" и Бахчисарайского историко-культурного заповедника.

Выставка также рассказывает о разграблении археологического наследия Крыма, осуществляемом русскими на оккупированных ими территориях. Экспозиция станет постоянной в стенах Сокровищницы и будет продолжаться до окончательной деоккупации полуострова. После нее коллекцию планируют переместить в крымские музеи.

Выставка работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00).

"Скифское золото" – неофициальное название коллекции из 565 музейных экспонатов, которую в феврале 2014 года привезли из четырех музеев Крыма на выставку в Амстердам. Выставка проходила в музее Пирсона.

В июне 2023 года, после девяти лет судебного разбирательства, Верховный суд Нидерландов полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Крыма и оставил в силе решение апелляции, которым был удовлетворен иск Украины. В ноябре 2023 года коллекция была привезена в столицу.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники нашли в посылке, направлявшейся в Катар, зуб мамонта времен позднего плейстоцена. Украинец пытался отправить артефакт за границу под видом металлического изделия стоимостью 50 долларов.

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