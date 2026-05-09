Пара северных корейцев, Лукашенко и гости из Африки: как прошел парад на Красной площади, вокруг которого было столько шума. Фото и видео

На Красной площади в Москве завершился парад к 9 мая, ради которого Кремль согласился сделать паузу в ежедневном терроре украинцев и провести обмен пленными. Торжества стали в некотором роде беспрецедентными – и по скудному перечню зарубежных гостей, и по отсутствию техники и по продолжительности: он продлился менее часа.

Видео дня

В параде приняли участие военные из КНДР, а сам российский диктатор запомнился кислым лицом и речью, сотканной из клише и лишенной какого-либо смысла. Как прошло главное пропагандистское мероприятие государства-агрессора, рассказывает OBOZ.UA.

Парад-антирекордсмен

Парад в честь 81 годовщины завершения Второй мировой войны в Европе, который прошел в Москве, по праву может считаться "рекордсменом": он продлился около 45 минут вместо стандартных часа и более.

Примерно такой же была продолжительность одного из самых позорных для РФ парадов – в 2023 году – ставшего самым коротким парадом за все время с 1945 года. Но если тот парад расстроил россиян отсутствием авиации и минимальным количеством тяжелой техники (из танков вообще был только раритетный Т-34), то в 2026 техники не было вообще никакой. Хотя авиационная составляющая таки была.

По большому счету, парад заключался в прохождении перед трибуной на Красной площади колон марширующих веоннослужащих, включая учавствовавших в войне против Украины оккупантов. Также перед "народом-победителем", как любит именовать россиян российская пропаганда, прошла "коробочка" солдат из КНДР, которые "помогали освободить Курскую область от неонацистских захватчиков". В руках корейцы почему-то держали странные серебристого цвета автоматы.

Из-за стремительности, с которой завершился путинский парад, в украинском Telegram-канале Exilenova+ его саркастически окрестили"пробежкой победы". Да и ту российскому населению, наблюдающему за "главным праздником" по телевизору, поскольку вход на Красную площадь был очень сильно ограничен, показали не всю: трансляцию прерывали для демонстрации пропагандистского ролика о "героях СВО".

Как подметили в одном из российских независимых изданий, "великому геополитику" и телезрителям в отсутствии техники на параде 9 мая выкатили "мультики" о российском оружии-аналоговнет, новых войсках беспилотных систем, ядерной триаде и тренировках "участников СВО" на полигоне".

На парад не допустили даже депутатов Госдумы РФ. Зато среди гостей засветились спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, патриарх РПЦ Кирилл, глава Совбеза РФ, экс-министр обороны Сергей Шойгу и его зам, бывший президент России Дмитрий Медведев.

Вживую, как видно из кадров в сети, за "грандиозным" парадом наблюдали также "почетные гости" из Африки, представители Северной Кореи.

Крайне скудным оказался в этом году также перечень зарубежных лидеров, согласившихся стать массовкой для российского диктатора Владимира Путина. На трибуне в компании военных преступников, воюющих против Украины, замечены президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим

Компанию им составили главари непризнанных "республик" Абхазия и Южная Осетия, а также делегация из сербской части Боснии и Герцеговины (так называемой Республики Сербской).

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший 9 мая в Москву, на параде, как и обещал, не появился. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а уже после завершения парада приехал в Кремль.

Сам Путин появился на площади, когда все уже собрались – в сопровождении беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Он пробежал мимо ожидавших его появления на трибуне "почетных гостей" и участников войны в Украине, пожал руку паре пожилых мужчин, которые, судя по возрасту, могли быть участниками Второй мировой.

"Путин на параде сидит рядом с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО", – с гордостью писали пропагандисты ТАСС.

Они, правда, не уточнили, что рядом с Путиным впервые посадили участника войны с Украиной — Леонида Рыжова, командовавшего мотострелковой бригадой в Луганской области в 2022 году. На это обратило внимание издание "Агентство". Раньше соседние места занимали ветераны Второй мировой.

Примечательной деталью стало то, что открывал парад в этом году новый командующий сухопутными войсками РФ генерал Мордвичев. Он командовал штурмом Мариуполя, превращенного в 2022 году российскими войсками в руины. А среди Z-пропагандистов за Мордвичевым давно закрепилась дурная слава из-за его любви к "мясным штурмам". К примеру, именно благодаря его "военному гению" российские оккупанты месяцами штурмовали "в лоб" на Авдеевском направлении, неся колоссальные потери.

Сам диктатор весь парад провел со странным выражением лица.

С таким же лицом Путин толкал речь, которую за несколько дней до парада его спикер Песков назвал "исключительно важной".

Речь, которой "с замиранием ждал весь мир", по выражению того же Пескова, оказалась еще более бессмысленной и преисполненной клише, чем обычно.

Он снова попытался убедить, что тянущаяся уже пятый год полномасштабная война "идет по плану" и является продолжением войны с "нацистами". Также Путин порассуждал о "противостоянии России и НАТО", обозвал захваченные гитлеровскими войсками страны "капитулировавшими покорными соучастниками их преступлений" и ни словом не упомянул антигитлеровскую коалицию, а в конце заявил, что "победа всегда была и будет за нами" – в том числе, и в войне против Украины.

С не менее странным выражением Путин также покидал парад.

В сети также обратили внимание на то, что диктатору было достаточно сложно передвигаться из-за одетого под одеждой бронежилета. Также удивление вызвал тот факт, что к месту возложения цветов участникам войны он не пошел пешком, как всегда ранее, а подъехал на бронированной машине.

О страхе, который, похоже, сопровождал "кремлевских" во все время парада, свидетельствует также одна из важных новостей дня на российском ТАСС: "Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было, заявил Песков".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о введении трехдневного перемирия в войне России с Украиной. По его словам, оно продлится 9, 10 и 11 мая.

Это перемирие предусматривает прекращение всех боевых действий, а также обмен пленных в формате 1000 на 1000.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым официально разрешил провести парад в Москве 9 мая, указав в нем четкие координаты квадрата, который будет "исключен из плана применения украинского вооружения".

Документ, появившийся на сайте главы государства, вызвал истерику у россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!