'Ответственность неизбежна': Москву украсили листовками в честь Дня военной разведки Украины. Фото

В столице России Москве появились листовки ГУР МО Украины с предупреждением о неизбежности наказания преступников, которые ведут войну против украинского народа. Эту акцию агенты устроили ко Дню военной разведки, который наша страна отмечает 7 сентября.

Видео дня

Соответствующие фото издание OBOZ.UA получило от источника. Собеседник пошутил, что столица государства-агрессора "по-своему празднует" 33-ю годовщину военной разведки Украины.

По нашей информации, "поздравительные открытки" одновременно появились в разных районах Москвы в публичных местах: на заборах, столбах, стенах подъездов, на остановках общественного транспорта, в парках.

На почти белом фоне выделяется логотип Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Фон создают надписи "Ответственность неизбежна" и "ГУР МО".

"После всех преступлений, которые совершили м*сковые на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой России, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже скоро", – отметил наш собеседник.

Что предшествовало

Утром 7 сентября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что ведомство является "глазами, ушами и мозгом армии".

Президент Владимир Зеленский тоже передал свои поздравления: "Я благодарю вас, ребята, за вашу силу, за все результативные ваши операции. Особенно хочу поблагодарить за операцию в Черном море, что открыло Украине морские экспортные коридоры. Спасибо за нужную информацию. Уважение нашим разведчикам. И всегда помним павших героев".

День военной разведки отмечается в нашей стране каждое 7 сентября, начиная с 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский бизнесмен Том Росс, бывший член Национального комитета Республиканской партии, отметил роль ГУР МО в обороне Украины от российского полномасштабного вторжения. Он заявил, что одним из наиболее решающих, хотя и наименее обсуждаемых элементов украинской устойчивости стала работа разведки под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

