Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, который отмечается 7 сентября. Он отметил, что разведка является "глазами, ушами и мозгом армии".

Буданов в своем обращении подчеркнул, что повседневная работа разведчиков сочетает острый интеллект, современные технологии, стратегическую аналитику и мужество. По его словам, многие работники ГУР погибли, оставшись верными присяге и Украине.

Буданов обратился к военным разведчикам и украинцам

"7 сентября мы отмечаем День военной разведки Украины – профессиональный праздник тех, кто ведет порой невидимую, но чрезвычайно важную борьбу за свободу и безопасность нашего государства, наших граждан. Военная разведка – это глаза, уши и мозг нашей армии. Это храбрость, решительность, холодный ум и открытое сердце, преданное Украине", – заявил руководитель ГУР.

По его словам, повседневная работа украинских разведчиков – это сочетание острого интеллекта, современных технологий, стратегической аналитики и несокрушимой отваги.

"Многие наши собратья за долгие годы этой войны заплатили самую высокую цену, оставшись верными присяге и Родине. Их имена навсегда высечены на нашем Мемориале памяти", – добавил он.

Буданов искренне поблагодарил всех военных разведчиков за ежедневную службу, семьям, которые ждут своих героев, а также всем украинцам, которые поддерживают войско Украины.

"Спасибо каждому разведчику, каждой семье, которая ждет своих Героев. Спасибо всем украинцам, которые поддерживают наше войско в героической борьбе за свободу, за независимость, за будущее наших детей", – заявил он. "Мы – сильные. Мы – современные. Мы – профессионалы. Мы – вместе. И именно это делает нас непобедимыми. Присоединяйтесь к нам! С Днем военной разведки Украины! Слава Героям! Слава Украине!"

Как сообщал OBOZ.UA, американский бизнесмен Том Росс, бывший член Национального комитета Республиканской партии, вспомнил, что многие в западных столицах считали, что Киев падет за считанные дни, когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Устойчивость страны – военная, политическая, психологическая – поразила мир, и одним из самых решающих, хотя и наименее обсуждаемых, элементов этой устойчивости стала работа Главного управления разведки МОУ под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

