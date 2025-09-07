"Путин испытывает мир": Зеленский – об атаках по Украине, новых санкциях против врага и Дне военной разведки. Видео

Российская Федерация старается нанести боль Украине, и удары становятся более наглыми. И это очевидно. Это четкий признак, что Владимир Путин испытывает мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в традиционном обращении в конце дня, 7 сентября. Он подчеркнул, что важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. И, нужно понимать, – примут они это, или смирятся.

"Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями. Санкциями против России, против связанных с РФ лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией. Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также – наша дальнобойность. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы – логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров", – подчеркнул президент.

Важное из обращения

– Сейчас в наших городах – в Киеве, в Сумах, в других городах и громадах – помогают раненым после российского удара. География ударов за сутки – Киев, Сумы, Кременчуг, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. В Киеве еще разбирают завалы – могут быть тела под завалами. Повреждено здание Кабмина. В настоящее время известно о более чем четырех десятках пострадавших по стране, 20 из них – в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего только в столице воздушная тревога была более чем семь с половиной часов, и Киев был одной из центральных мишеней для российских дронов.

– За одну минувшую ночь было более 400 "Шахедов", общее количество дронов в том ударе было 810. То есть почти половина – это дроны, которые россияне используют для осложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО.

– Также были ракеты, в частности баллистика. Значительную часть нашим воинам удалось сбить, и это весомый результат. Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. И также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики. Всем спасибо. Конечно, не все пока сбивается, и надо еще дополнительно усиливать нашу противовоздушную оборону. Это приоритетная задача.

– Россияне держат количество "Шахедов" в массированных ударах на уровне 300–400 за один такой удар, наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель. Это реально – потенциал производства есть, финансы и контракты – они есть, они обеспечиваются, нужно масштабирование соответствующих подразделений. Спасибо всем, кто в Силах обороны выполняет эту задачу, и спасибо всем, кто помогает: каждому волонтеру, каждой компании. Развивать эту технологию перехватчиков, внедрять ее, тренировать экипажи – все это – спасать жизни людей.

– На неделе сейчас будет встреча в формате "Рамштайн" – сегодня с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем мы обсудили подготовку и приоритеты на переговоры в "Рамштайн". Ожидаем новые пакеты поддержки. Был на докладе сегодня Рустем Умеров – мы готовим Ставку в ближайшие дни именно по технологическим аспектам нашей защиты и наших дальнобойных действий.

– Говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Я поблагодарил за поддержку и координацию, наши шаги для давления на Россию и чтобы европейцы вместе могли сделать больше для окончания этой войны.

– Контактировали сегодня также с Марком Рютте. Много уже есть реакций лидеров, глав правительств, руководителей международных организаций – спасибо всем. Министерство иностранных дел Украины информирует всех партнеров по очередной российской эскалации. Рассчитываем на сильную реакцию Америки. Это то, что нужно.

– Сегодня День военной разведки Украины. Я благодарю вас, ребята, за вашу силу, за все результативные ваши операции. Особенно хочу поблагодарить за операцию в Черном море, что открыло Украине морские экспортные коридоры. Спасибо за нужную информацию. Уважение нашим разведчикам. И всегда помним павших героев.

Что предшествовало

Дроновая атака РФ на Украину началась еще вечером 6 сентября. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Шумно было в ряде городов, работали силы ПВО.

В Киеве в результате вражеских ударов были повреждены несколько многоэтажек, есть раненые. Известно о повреждении домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – младенец.

В Киевской области семь лошадей погибли в результате обстрела РФ спортивного клуба Endurance Horse Sport Club. Люди выжили, но конюшни были разрушены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате массированной ночной атаки оккупантов пострадала беременная женщина. Ей пришлось экстренно вызывать роды.

Кроме того, около 13:30 в воскресенье, 7 сентября, армия РФ атаковала Сумы. Вражеский ударный дрон попал в центр города – площадь Независимости. В результате атаки есть пострадавшие.

