Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие в западных столицах полагали, что Киев падет за считанные дни. Устойчивость страны – военная, политическая, психологическая – потрясла мир, и одним из наиболее решающих, хотя и наименее обсуждаемых, элементов этой устойчивости стала работа Главного управления разведки МОУ под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Об этом в статье для Newsmax написал американский бизнесмен Том Росс, бывший член Национального комитета Республиканской партии. Он заявил, что ГУР благодаря партнерству с разведывательными ведомствами Соединенных Штатов продемонстрировало чрезвычайную эффективность.

Многие операции ГУР МО Украины стали ключевыми для украинского сопротивления

За несколько месяцев до большой войны Буданов был одним из немногих высокопоставленных чиновников, который публично предупредил о готовящемся нападении. Эти слова многие сочли паникерством, но история подтвердила их правоту.

Буданов, приняв командование ГУР, превратил военную разведку в гибридную силу, способную выполнять высокорискованные операции, наносить удары на большие расстояния и держать позиции на поле боя.

Как отметил Том Росс, это доказали первые часы полномасштабной войны, когда разведчики отразили воздушную атаку России на аэропорт "Гостомель". Если бы эта операция провалилась, оккупанты могли бы окружить Киев уже в первую неделю.

"Буданов подготовился, создав специальные отряды, такие как "Кракен", "Шаман" и "Артан", и организовав партизанские сети на оккупированных территориях. Он также руководил Интернациональным легионом, который привлек тысячи иностранных добровольцев", – отметил автор.

Он назвал достижения ГУР поразительными. Когда Мариуполь находился в осаде, бойцы ведомства совершили семь вертолетных вылетов через контролируемое Россией воздушное пространство, чтобы помочь защитникам "Азовстали" и эвакуировать некоторых из них.

В Черном море силы ГУР МО Украины освободили остров Змеиный, захватили некоторые морские газовые платформы, восстановили важнейшие маршруты экспорта зерна и неоднократно атаковали российский флот.

Автор подчеркнул, что важную роль сыграли военные инновации. Подразделение "Группа 13" разработало и активно использует надводный дроны Magura – единственные известные беспилотные аппараты, которым удавалось потопить военные корабли в бою.

К концу 2024 года Magura V5 вывела из строя или уничтожила несколько российских судов и даже сбила вертолеты. Модернизированный V7, вооруженный американскими ракетами Sidewinder, в мае уничтожил два российских истребителя Су-30 в районе Новороссийска.

Украина также перенесла боевые действия вглубь России с помощью дальнобойных БПЛА. Главное управление разведки причастно к множеству эффективных поражений военных целей на территории врага.

Росс добавил, что известны эпизоды, когда Буданов руководил боями на фронте прямо на местах сражений, как в Русской Лозовой под Харьковом.

Бойцы ГУР осуществляли рейды в оккупированный Крым, а также организовали заходы в Белгородскую и Курскую области России, что стало проверкой обороны врага для последующей масштабной операции украинских военных на Курщине.

Буданов пользуется необычайным доверием: он неизменно входит в тройку самых уважаемых фигур в Украине. "В стране, где политическая судьба быстро меняется, это немалый подвиг", – написал республиканец.

"Деятельность ГУР носит глобальный характер. Ветераны российской группы "Вагнера" и "Африканского корпуса", замешанные в зверствах от Украины до Африки, теперь отслеживаются и уничтожаются везде, где они служат.

Буданов также руководит Координационным штабом Украины по делам военнопленных, который добился возвращения тысяч солдат и гражданских лиц", – указал Росс.

Роль американской поддержки

По мнению автора, "ничего из этого не было бы возможно без поддержки США". Обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом стал одним из самых значимых и наименее освещаемых достижений войны.

Американская спутниковая и радиоэлектронная разведка в сочетании с украинскими агентурными сетями и тактическим чутьем "создали преимущество на поле боя, которого не мог достичь ни один российский генерал".

"Партнерство между США и Украиной уже изменило ситуацию, и пример ГУР показывает, как постоянная американская поддержка – разведка, технологии, оборудование – приводит к ощутимым результатам в борьбе с Россией. Дальнейший путь должен строиться на этом фундаменте", – уверен Росс.

Он подчеркнул, что возможность прекращения огня к концу 2025 года будет зависеть от решимости Вашингтона, потому что Москва понимает только силу.

"Если Украина дрогнет, амбиции России не ограничатся ее границами. Победа Украины, напротив, продемонстрирует, что демократические страны способны быстрее адаптироваться, наносить более эффективные удары и сообща противостоять авторитарной агрессии", – заключил бизнесмен и политик.

Он посоветовал Вашингтону "продолжать мыслить масштабно, действовать быстро и смотреть далеко".

"Именно так Украина победит, а Запад обеспечит свое будущее", – подытожил Росс.

