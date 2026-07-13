"Ответные меры будут в несколько раз мощнее": Путин пригрозил Украине новыми ударами

Глава Кремля Владимир Путин заявил , что ответные меры России на удары по её территории будут "зеркальными" и "в несколько раз более мощными". По его мнению, Украина уже ощущает последствия таких действий, и в дальнейшем масштаб российских ударов будет только расти.В то же время страна-агрессор работает над новой системой снабжения Крыма топливом из-за проблем, возникших после украинских атак.

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Об этом диктатор заявил во время публичного выступления. Информацию опубликовали российские СМИ.

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