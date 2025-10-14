Отправили на войну тысячи людей: в Рязани местные турагентки организовали канал для вербовки иностранцев в армию РФ

В российской Рязани разоблачили схему, по которой иностранцев принудительно отправляли воевать в Украину. Участники группы, среди которых были местные турагентки, привлекли в российскую армию более трех тысяч человек – преимущественно граждан Кубы и Шри-Ланки. Иностранцев обманом заманивали в РФ, обещая работу на стройке и зарплату в $2000. Когда же те оказывались на фронте, с их банковских карт начали исчезать деньги.

По данным расследования, историю вербовщиков впервые подробно описало "Радио Свобода". Медиа установило имена организаторов схемы и выяснило, что две из них – турагенты Елена Смирнова и Ольга Шиляева – в конце концов сами попали на войну. Куба официально назвала схему "сеть торговли людьми", но заявила, что государство не причастно к вербовке.

Как работала схема

За каждого завербованного иностранца организаторы получали до $7000. 41-летняя рязанская турагентка Елена Смирнова имела большой опыт в туристическом бизнесе, но в 2023 году решила "сменить профиль". Она находила кубинцев и шри-ланкийцев, которые искали заработка, и сводила их с военными. Тем предлагали подписать контракт с Минобороны РФ, который обещали перевести, но на самом деле оставляли на русском.

Иностранцам гарантировали единовременную выплату и зарплату в 204 тысячи рублей (около $2000). Кроме того, обещали российское гражданство после завершения службы. Часть завербованных даже не догадывалась, что отправляется не на строительство, а в окопы.

Женщины на фронте

Вторая участница схемы, 40-летняя Ольга Шиляева, поначалу не знала о масштабах обмана. Ее знакомые говорят, что она думала, будто иностранцы добровольно соглашаются на контракт. Но впоследствии оказалось, что многие из кубинцев даже не подозревали, что попадут в зону боевых действий.

Обе женщины – Шиляева и Смирнова – сейчас служат в составе штурмовой роты "Шторм V" 1-й танковой армии. Известно, что Шиляева находится на оккупированной части Луганской области, в подвальном застенке, которую военные называют "тюрьма Зайцево". Там удерживают отказников и тех, кто нарушил дисциплину.

Реакция Кубы и Шри-Ланки

Официальная Гавана всячески подчеркивала, что не имеет никакого отношения к отправке нескольких тысяч кубинцев на войну против Украины. Кубинские власти заявили, что страна не участвует в вооруженных конфликтах, и пообещали наказать виновных в торговле людьми. Впоследствии на острове сообщили об аресте 17 человек, которых подозревают в причастности к схеме вербовки.

Власти Шри-Ланки также официально отрицают свое участие в массовой вербовке. По данным МИД страны, около 300 граждан заключили военные контракты в России, часть из них погибла. Министерство даже направило Москве официальный запрос с требованием компенсации семьям погибших шри-ланкийцев.

Молчание Москвы и реакция Запада

Российские власти ни разу публично не комментировали участие иностранцев, в частности кубинцев и шри-ланкийцев, в войне против Украины. Представитель МИД РФ лишь посоветовал журналистам обратиться в Министерство обороны, где на запрос так и не ответили. Фактически Кремль хранит молчание, избегая каких-либо официальных объяснений относительно массовой вербовки иностранцев.

Доказательств непосредственного участия российских спецслужб в схеме пока нет, но эксперты считают, что операция могла действовать под их прикрытием. По одной из версий, именно ФСБ или ГРУ координировали каналы, через которые иностранцев отправляли на фронт. Аналитики предполагают, что такая система позволяет России скрывать реальные масштабы мобилизации и потерь среди своих граждан.

Украинская разведка предупреждает, что вербовка кубинцев не остановилась, а наоборот – набирает обороты. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил членам Конгресса США, что на стороне России могут воевать до 25 тысяч кубинцев. По данным Reuters, Госдепартамент США во внутренней телеграмме посоветовал своим послам убеждать правительства стран не поддерживать резолюцию ООН о снятии блокады Кубы, аргументируя это ее участием в российской военной агрессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что страна-террорист Россия удерживает на территории Украины около 700 тыс. оккупантов. Речь идет об общей численности военных вместе с другими службами. Основная часть вражеских сил сконцентрирована в Донецкой области.

