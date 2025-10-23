'Отличились' военными преступлениями в Украине: в Ставрополе агенты ГУР ликвидировали российских десантников. Видео

В центре города Ставрополь агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ. Во время полномасштабной войны оккупанты "отличились" многочисленными военными преступлениями против украинцев.

Видео дня

Успешную операцию провели 22 октября при поддержке сил Движения освобождения Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Очередной грохот в РФ закончился уничтожением российских десантников

"22 октября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ", – говорится в сообщении.

Произошло это вблизи контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в центре города Ставрополь (ул. Серова, 533).

Из перехвата слышно, что неизвестный мужчина подвез детскую коляску к входу, а когда оккупанты выходили – произошел взрыв. Российские СМИ также сообщили о якобы задержании подозреваемого и его допросе на территории воинской части.

Солдаты и офицеры этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения они "отметились" многочисленными военными преступлениями.

В ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинских разведчиков, страна-агрессор Россия гонит своих раненых военных на боевые позиции. Те отказываются, аргументируя это тем, что имеют травмы и ненадлежащее медицинское обеспечение, но военное руководство РФ продолжает относиться к своим бойцам как к мясу.

