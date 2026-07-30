"Опять напился": россияне высмеяли заявление Медведева о завершении "СВО" и посоветовали не допускать его к выступлениям

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы находится в "очень важной точке завершения СВО". Его слова вызвали бурную реакцию в российских соцсетях. Россияне высмеяли заявление Медведева и призвали не допускать его к выступлениям.

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Как сообщили российские пропагандистские СМИ, Медведев рассказал о "завершении СВО" 30 июля на молодежном форуме "Гвардейск", обращаясь к добровольцам перед их отправкой в зону боевых действий

"Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и я уверен, что вы внесете свой вклад в нашу победу", — сказал Медведев.

Он призвал добровольцев "беречь себя" и заявил о "приближении победы".

Реакция россиян

Россияне в соцсетях высмеяли эту фразу Медведева, отмечая, что РФ уже пятый год приближается к "этой точке".

Соотечественники скандально известного российского чиновника предполагают, что он произносил такое заявление, находясь в привычном для него состоянии алкогольного опьянения.

"Бутылку водки Димон завершил";

"И уничтожил, как обычно, "Финляндию". Полулитровку";

"Димон уже пол ящика Finlandii выжрал, теперь находится в очень важной точке этой спецоперации, еще пол ящика нужно осилить, мобилизовать все ресурсы внутренние и не упасть под стол до этого момента", – иронизируют россияне.

Медведеву напомнили о его словах о том, что "Россия ещеё даже не начинала", а также насмешливо поинтересовались, удалось ли наконец захватить Малую Токмачку.

Россияне также иронизируют, что чиновник перепутал "точку завершения СВО" с пятой точкой, в которой РФ сейчас на самом деле находится.

Они призвали не допускать Медведева к выступлениям, поскольку в его постоянном состоянии он способен лишь писать мемуары, "которыми будут вытирать задницы жители "великой страны"".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Медведев выступил с рядом провокационных заявлений, в которых традиционно сочетаются геополитика, исторические аллюзии и собственная интерпретация реальности. На этот раз под удар попали Германия, Запад в целом и украинские власти. Медведев заявил, что Германией якобы руководят "идеологические и биологические потомки нацистов". Также он заявил, что Запад, по его мнению, "провоцирует ядерный конфликт", и подчеркнул, что Россия сможет достичь своих целей в отношении Украины как дипломатическим путем, так и на поле боя.

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