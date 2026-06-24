"Германией правят потомки нацистов": экс-президент России сделал ряд провокационных заявлений

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь выступил с рядом резких и провокационных заявлений, в которых традиционно сочетаются геополитика, исторические аллюзии и собственная интерпретация реальности. На этот раз под удар попали Германия, Запад в целом и украинские власти.

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Риторика звучит столь же резко, сколь и предсказуемо для подобных выступлений. Об этом сообщают российские СМИ.

Медведев заявил, что Германией якобы руководят "идеологические и биологические потомки нацистов".

Также он заявил, что Запад, по его мнению, "провоцирует ядерный конфликт", и в то же время якобы не готов к его последствиям. В этих тезисах традиционно отсутствуют конкретные механизмы или доказательства, зато присутствует стабильная драма глобального масштаба.

Отдельно Медведев заявил, что Россия сможет достичь своих целей в отношении Украины как дипломатическим путем, так и на поле боя.

Не остались без внимания и украинские институты. По его словам, "власти в Украине нет", а большинство органов якобы утратили свои полномочия, включая президента, правительство и конституционный суд.

В то же время украинский парламент, по его же версии, формально продолжает действовать "до избрания нового состава".

Также прозвучал тезис о том, что России якобы "легко" вести диалог со странами Глобального Юга, поскольку у нее не было колониального прошлого и она не несет ответственности за исторические преступления, которые он приписал европейским государствам. В этом же контексте он заявил о "совпадении взглядов" между Россией и странами Глобального Юга относительно будущего международных отношений.

Напомним, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным с рядом странных заявлений выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал конфликт между Россией и Западом "экзистенциальным" и подчеркнул, что он будет длиться на протяжении нескольких поколений.

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