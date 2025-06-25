Опять испугался ареста: Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, который состоится уже в следующем месяце. Причиной этого является ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника главы РФ по вопросам внешней политики Юрия Ушакова. Напомним, что МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в военном преступлении – депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает эти обвинения в военных преступлениях, и Кремль, который не подписал Римский статут – учредительный договор МУС, признал ордер на арест недействительным. Однако это означает, что Путину необходимо учитывать риск быть арестованным, если он поедет в другую страну, подписавшую этот договор.

Так, в 2023 году диктатор решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его радушно встречали в Монголии, хотя она и является страной-членом Международного уголовного суда.

Ушаков сообщил, что Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи.

"Это связано с определенными трудностями, в контексте требования МУС. В этом контексте бразильское правительство не смогло занять четкую позицию, которая бы позволила нашему президенту принять участие в этой встрече", – сказал он.

Для того, чтобы представлять РФ на саммите, в Бразилию поедет российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что глава КНР Си Цзиньпин впервые с момента основания БРИКС пропустит саммит объединения. Вместо него Пекин на мероприятии будет представлять премьер-министр Государственного совета Ли Цян.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на летнем саммите БРИКС одной из тем обсуждения будет война России против Украины. Встреча состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.

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