Председатель Китая Си Цзиньпин впервые от основания БРИКС пропустит саммит объединения. Вместо него Пекин на мероприятии будет представлять премьер-министр Государственного совета КНР Ли Цян.

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Речь идет о саммите БРИКС, который состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает South China Morning Post.

Примечательно, что Си впервые будет отсутствовать на саммите БРИКС с момента создания объединения. По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Пекин сообщил бразильскому правительству, что у Си возник конфликт в расписании. Вместо этого премьер Ли Цян возглавит китайскую делегацию, как он это сделал на саммите G20 в Индии в 2023 году.

Кроме того, представители КНР, участвовавшие в подготовке, в качестве причины отсутствия Си на саммите назвали то, что он дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой менее чем за год – сначала на саммите G20 и государственном визите в Бразилию в ноябре прошлого года, а затем в мае во время форума China-CELAC в Пекине.

Будучи лидером Китая, Си никогда не пропускал саммиты БРИКС. В 2023 году он должен был выступить с речью на встрече в ЮАР. Однако в последнюю минуту он послал министра торговли Ван Вэньтао на его месте. Пекин тогда не дал никаких официальных объяснений.

Во время пандемии коронавируса Си Цзиньпин принимал участие во встречах БРИКС виртуально: в 2020 году, когда саммит проходил в России, и в 2021 году, когда его принимал Китай.

В Бразилии официальные лица не скрывали своего разочарования отсутствием Си. Источник сообщил, что бразильский президент посетил Пекин в мае в качестве "жеста доброй воли" и "ожидая, что председатель Китая ответит взаимностью", приняв участие в саммите в Рио. При этом ходят слухи, что приглашение Лулы премьер-министра Индии Нарендра Моди на государственный ужин после саммита БРИКС, возможно, повлияло на решение Пекина, поскольку Си мог "восприниматься как второстепенный" на встрече.

Напомним, в Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин 19 июня провел телефонный разговор з главой Китай Си Цзиньпином. Они обсуждали эскалацию на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Ранее сообщалось, что на летнем саммите БРИКС одной из тем обсуждения будет война России против Украины. В саммите в Рио ожидается участие 10 государств: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Индонезии, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.

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