Около сотни солдат армии РФ пытались скрыться из воинской части Краснодара, некоторым удалось: их разыскивает полиция. Фото и видео

В российском Краснодаре около сотни солдат пытались сбежать из военной комендатуры, где они удерживались за самовольное оставление части. Они якобы сломали забор и сбежали за пределы комендатуры.

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Инцидент произошел вечером в пятницу, 18 апреля. Об этом пишут российские пропагандистские каналы в Telegram. По их данным, сбежать из воинской части удалось лишь семерым.

Вскоре четверых беглецов якобы поймали, однако еще трое в бегах.

РосСМИ пишут, что, по предварительным данным, никто не пострадал и вооружения у беглецов не было. Однако россиян е в комментариях отмечают, что срочники сбежали с оружием и якобы кого-то убили.

Подтвержденной информации об этом нет. Пропагандисты страны-агрессора пишут, что в районе воинской части в Краснодаре полностью перекрыли 2-ю Трудовую улицу. Вокруг – множество патрульных автомобилей, полицейские досматривают транспортные средства.

В МВД Краснодара сообщили, что проверяют информацию о возможном побеге срочников.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети обнародовали обновленную информацию о потерях среди срочников армии РФ, которые были вовлечены в боевые действия против Украины. Согласно опубликованному списку, на войне погибли по меньшей мере 217 солдат срочной службы.

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