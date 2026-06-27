Окисление углеводородов с выделением тепловой энергии: в России придумали объяснение нехватки бензина на АЗС в Москве

В столице страны-агрессора, Москве, отсутствие бензина для рядовых потребителей стали объяснять в первую очередь несознательностью своих граждан: мол, это они виноваты, а атаки украинских дронов в данных случаях вообще являются второстепенным фактором. Причём благодаря такому объяснению российский новояз пополнился новой замечательной идиомой – "окисление углеводородов с выделением тепловой энергии".

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Первым эту идиому использовал заместитель гендиректора "Института национальной энергетики" Александр Фролов. Именно он убеждает жителей российской столицы, что в отсутствии топлива на заправках виноваты несознательные горожане.

Что говорят в Москве

Сразу несколько самых популярных пропагандистских ресурсов России начали тиражировать интересное объяснение Фролова факта отсутствия бензина на АЗС Москвы.

"Люди, посмотрев новости, бросились выстраиваться в очереди, взяли с собой канистры, бочки и стали их наполнять. А там, где бензин просто физически не успевали подвезти, на заправочные пистолеты повесили таблички о том, что это топливо временно отсутствует", – цитируют Фролова.

Последний признает, что "на ситуацию на топливном рынке" влияют и другие факторы, среди которых – взрывы и пожары, которые этот "эксперт" назвал просто "инцидентами на НПЗ". Однако эти "инциденты" второстепенны по сравнению с "потребительским поведением", объясняет Фролов.

Как известно, слово "взрыв" в России находится под негласным запретом. Поэтому эксперт придумал новый эвфемизм.

"Случаи падения обломков БПЛА участились, и, скажем так, быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии – это факт. Но Москва – не Крым", – подчеркнул он.

Новояз в России

Процесс быстрого окисления – это огонь. А выброс (не выделение, а именно выброс) тепловой энергии – это взрыв. Но слово "взрыв" в России попало под негласный запрет в самом начале 2022 года, одновременно с началом широкомасштабного вторжения в Украину. Хотя путинским новоязом в стране-агрессоре пользуются гораздо дольше.

Напомним, например, идиому "отрицательное всплытие". Мем возник весной 2022 года и означает затопление военного корабля. Это выражение появилось как реакция на уничтожение российского ракетного крейсера "Москва", его приписывают Алексею Арестовичу.

Но ведь это просто игра тех слов, которые российские пропагандисты используют уже довольно давно: "отрицательный рост" вместо падения, "хлопок" вместо взрыва и т. д.

Последний эвфемизм также стал мемом в Украине. Дело в том, что слово "хлопок" созвучно названию ткани растительного происхождения, которое на украинском языке звучит как "бавовна". Украинцев "бавовна" очень радует и почти всегда вызывает новый поток мемов.

И что показательно – то, что у нормальных людей вызывает смех, у россиян почему-то всегда заканчивается истериками. Напомним, например, как во временно оккупированном Крыму женщина слушала в автомобиле песню "Чернобаевка" (о посёлке в Херсонской области, название которого также стало мемом), чем вызвала возмущение Z-патриотов.

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