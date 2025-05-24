Один участвовал в эвакуации Януковича: появились подробности об экипаже вертолета, разбившегося накануне в РФ

Появились новые подробности о разбившемся накануне в Орловской области вместе с вертолетом Ми-8 экипаже. По крайней мере, один из них участвовал в российской агрессии против Украины с самого ее начала и был среди тех оккупантов, которые вывозили экс-президента Украины Виктора Януковича в РФ в конце февраля 2014 года.

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Также этот оккупант успел поубивать сирийцев и "высаживал десант в Гостомеле" в начале уже полномасштабного вторжения РФ в Украину. На соответствующие сообщения нескольких Z-пабликов обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

По данным пропагандистов, вследствие крушения Ми-8 в Орловской области 23 мая погибли не двое, как сообщалось изначально, а трое российских оккупантов. Среди них – "юный выпускник 2024 года", а также участник агрессивной войны против Украины с 11-летним опытом.

Речь идет об одном из разбившихся членов экипажа (вероятно, о пилоте), который принимал участие в вывезении в Россию Януковича в конце февраля 2014 года.

"Один из погибших вчера у упавшем российском вертолете пилотов – был участником агрессии против Украины с 2014 года и участвовал еще в эвакуации Януковича в РФ. Вертолет сбивал украинские дроны и в какой-то момент его двигатель отказал", – отметил Казанский.

Судя по опубликованному им скриншоту сообщения, упомянутый оккупант успел повоевать в Сирии, а также участвовал в вооруженной агрессии РФ против Украины уже в ее полномасштабном формате: принимал участие в высадке российского десанта в Гостомеле в первые дни большой войны.

Об этом пропагандистам якобы рассказала теща оккупанта, которая якобы очень сильно гордится его "подвигами" – настолько, что согласилась на рассказ о нем без указания имени военного преступника и не показала его фото.

Примечательно, что пытаясь придать флер героизма смертям оккупантов, разбившихся вследствие отказа двигателя вертолета, пропагандисты РФ также выдумали историю, что они якобы самоотверженно "отводили" борт от жилого сектора. При этом журналист Юрий Бутусов отмечал, что в своей "басне" россияне не учли один нюанс: "вертолеты не умеют планировать".

Напомним, накануне, 23 мая, в Орловской области РФ разбился российский военный вертолет Ми-8. Он упал возле поселка Нарышкино Урицкого района после 14 часов дня.

Сразу после крушения росСМИ писали о гибели двух членов экипажа: пилота и бортмеханика. Причиной падения борта назывался "отказ двигателя".

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