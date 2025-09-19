Очередной "долгострой": в России снова отсрочили начало производства новых самолетов ДРЛО А-50

В России снова отложили возобновление производства самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Решение о начале серии до сих пор не принято, поэтому российским военным придется еще долго ждать замену утраченным во время войны машинам.

Видео дня

О задержке рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков, пишет издание Defense Express. Он пояснил, что вопрос запуска производства будет рассматриваться только после завершения ряда работ по испытаниям и разработке. По словам чиновника, окончательного решения нет.

Технические трудности

Сейчас россияне ограничиваются модернизацией действующих А-50 до уровня А-50У. Однако темпы работ мизерные – один или два самолета в год. Для сравнения: в советские времена удавалось изготавливать три новых борта ежегодно. На складах также осталось шесть старых машин без двигателей, которые могли бы восстановить, но даже эта задача оказалась непосильной.

Дополнительной проблемой является и платформа Ил-76, на базе которой строили А-50. Несмотря на серийный выпуск, выполнение планов по поставкам серьезно буксует. Именно из новой версии Ил-76 создавали А-100 "Премьер", который должен был стать преемником А-50, но из-за коррупции, санкций и технических проблем программу отменили. Теперь единственным вариантом для российского ОПК остается возвращение к старому проекту.

Потери на фронте

В корпорации заявляют, что продолжаются тестирования систем самолета, и пока нет положительных результатов, серийного производства не будет.

В то же время в России начали появляться заявления, что такие самолеты якобы "слишком уязвимы" для современной войны. Но звучит это больше как оправдание после потерь: Украина уже сбила два А-50 и повредила еще три во время атак, в частности в операции "Паутина".

Что предшествовало

Первый российский самолет типа ДРЛВ А-50 был поврежден в феврале 2023 года на территории Беларуси. Тогда местные партизаны с помощью дрона поразили его радиолокационную антенну. А-50 пришлось вернуться в РФ и ремонтироваться в Ростове-на-Дону.

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ:"Оленья","Иваново","Дягилево" и"Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Ранее OBOZ.UA собрал самую важную информацию о вражеских А-50, Ту-95, Ту-22М3, которые повредила СБУ во время масштабной исторической операции в тылу оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!