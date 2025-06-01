А-50, Ту-95 и Ту-22М3: что известно об уникальных российских самолетах, которые поразила СБУ

1 июня во время масштабной исторической операции в тылу оккупантов Служба безопасности Украины ударила по самолетам на военных аэродромах России "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Предварительно, среди наименований поврежденной техники противника – самолет-разведчик ДРЛВ А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

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Потеря таких бортов для россиян чрезвычайно болезненна. OBOZ.UA собрал самую важную информацию о вражеских А-50, Ту-95, Ту-22М3.

А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения

Использование таких самолетов-разведчиков враг возобновил в марте 2025 года после длительной, почти двухлетней паузы. Их легко распознать по огромному радарному диску на фюзеляже. Это одни из самых ценных самолетов ВКС РФ, ведь новые А-50 противник изготавливать не может.

А-50 функции радиоэлектронной разведки, способен обнаруживать воздушные, наземные и морские цели, координирует действия истребителей и ударной авиации.

Характеристики А-50:

– Количество мест: 5 членов экипажа и 10 операторов радиотехнического комплекса "Шмель";

– Длина самолета: 48,27 м;

– Размах крыла: 50,5 м;

– Взлетная масса: 190 000 кг;

– Максимальная продолжительность полета: до 9,3 ч без дозаправки;

– Практическая дальность: около 7500 км;

– Крейсерская скорость: 800 км/ч.

Первый российский самолет такого типа был поврежден в феврале 2023 года на территории Беларуси. Тогда местные партизаны с помощью дрона поразили его радиолокационную антенну. А-50 пришлось вернуться в РФ и ремонтироваться в Ростове-на-Дону.

Ту-95 – бомбардировщик-ракетоносец, способный нести ядерное и обычное оружие

Войска страны-агрессора применяют такие самолеты для массированных обстрелов Украины (в частности модификацию Ту-95МСМ, способную нести одновременно до 8 ракет). Главное назначение Ту-95 – уничтожение стратегических объектов в тылу, при любых погодных условиях и в любое время суток.

Характеристики Ту-95:

– Экипаж: 7 человек;

– Длина: 49 м;

– Высота: 13 м;

– Крылья: площадь 310 м², размах 50 м, стреловидность 35°;

– Максимальная скорость полета: 830 км/ч;

– Взлетная масса: 160 тыс. кг;

– Дальность полета: до 15 тыс. км.

Кстати, в конце 1990-х годов Украина передала России три Ту-95МС (а также восемь бомбардировщиков Ту-160 и часть Ту-22).

Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец

Ту-22М3 разработан для нанесения ударов по наземным и морским целям крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе с ядерными боеголовками. Основное вооружение таких самолетов – противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты Х-22, реже – Х-15.

Характеристики Ту-22М3:

– Экипаж: 4 человека;

– Длина: 42 м;

– Размах крыла: от 23,3 до 34,3 м из-за переменной стреловидности;

– Крейсерская скорость: 930 км/ч;

– Максимальная скорость: 2300 км/ч;

– Дальность полета: до 6800 км;

– Взлетная масса: 112 000 кг.

По данным Defence Express, на середину 2023 года у России было 57 Ту-22М3 "на бумаге".

Добавим: в конце мая РФ сосредоточила на аэродроме "Оленья" одновременно 40 Ту-22М3 (это почти 67% от общего флота этих самолетов в РФ, которого насчитывается до 60 единиц), 11 Ту-95МС (примерно 20% от общего числа) и 5 транспортных/морских самолетовАн-12.

Эти специфические маневры свидетельствовали, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между различными аэродромами умышленно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров. В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение нового ракетного удара по Украине.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Заявляется, что 1 июня противник мог потерять не менее 40 самолетов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции, которые установили на грузовики: в нужное время из них дистанционно были запущены БПЛА. Контроль над "Паутиной" осуществляли лично президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк.

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