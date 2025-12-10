НПЗ в Сызрани прекратил переработку нефти после атаки украинских дронов – Reuters

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в России прекратил переработку нефти 5 декабря. Работа НПЗ, расположенного на реке Волга, была поставлена на паузу, потому что он получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. По их словам, дроны поразили установку первичной перегонки нефти CDU-6.

Она является основным оборудованием НПЗ, которое также было атаковано дронами в августе и требовало двух недель ремонта. Один из источников издания сообщил, что очередные ремонтные работы могут занять около месяца.

По данным источников в отрасли, в прошлом году нефтепереработка на Сызранском заводе была значительно ниже мощности и составляла около 90 000 баррелей в сутки. В течение прошлого года этот НПЗ произвел 800 000 тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 000 тонн мазута.

Что известно об атаке на Сызранский НПЗ

5 декабря в России пожаловались на атаку дронов на Самарскую область. Взрывы в разгар объявленной "угрозы БпЛА" раздавались в городе Сызрань, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия после взрывов местные наблюдали мощный пожар.

Поражение НПЗ подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что было зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.

Завод производит широкий спектр продукции: бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум, что делает его критически важным для регионального агросектора и транспорта. Имеет он и военное значение для государства-агрессора, ведь поставляет топливо на аэродромы и в воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

В 2025 году предприятие было атаковано минимум шесть раз – без учета прилетов этой ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, спутниковые снимки подтвердили последствия атаки Сил беспилотных систем ВСУ на нефтебазу в российском городе Ливны Орловской области, которая произошла в начале декабря. Новые фото из космоса зафиксировали уничтожение двух больших резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы.

