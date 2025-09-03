'Новости из суда по делу об убийстве Парубия шокировали': писательница Чернинька заявила, что растила сына одна

Известная львовская художница и писательница Елена Чернинька, бывшая жена Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия, заявила, что воспитывала сына одна. По ее словам, с подозреваемым она не живет уже 27 лет.

Об этом она написала в Facebook. По словам женщины, бывший муж вообще не участвовал в воспитании их сына, Михаила-Виктора Сцельникова, который погиб в Бахмуте в мае 2023 года.

Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали семью Чернинькой. Теперь женщине "важно, чтобы память о Михаиле не была искажена".

Что предшествовало

Напомним, что в убийстве украинского политика Андрея Парубия подозревают Михаила Сцельникова. Теперь он стремится к быстрому вынесению приговора, чтобы, по его словам, иметь возможность поехать и найти тело своего погибшего сына.

Речь идет о Михаиле-Викторе Сцельникова с позывным "Лемберг" – мужчина воевал в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Убийство Парубия

Андрея Парубия убили 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявляли план "Сирена" для его задержания.

Уже 1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

Что говорит мама "Лемберга"

Елена Чернинько рассталась с Михаилом Сцельниковым еще в 1998 году, но официально развод состоялся в 2000.

"Растила я сына одна. Иногда отец появлялся. Например, на 1 сентября в первый класс или на какое-то значительное событие. С сыном общался, но очень редко", – говорит Елена Чернинька.

Причем, по ее утверждению, когда "Лемберг" ушел на войну, они с отцом очень поссорились, потому что "один был патриот, а другой – нет". Соответственно, сын заблокировал отца во всех соцсетях.

Писательница общалась с бывшим мужем после гибели сына. Однако это общение касалось исключительно вопросов о гибели "Лемберга".

"Не частое общение было только по поводу исчезновения сына. Воспитывала я Михаила-Виктора настоящим мужественным мужчиной. Об этом можно прочитать в моей книге, где ни одного упоминания об отце нет", – подчеркнула она.

"Мой сын герой погиб за Украину. Прошел Киев, Запорожье, Николаев и сам напросился на перевод в Бахмут в 93 бригаду. В самую горячую точку. Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода. И погиб, как Герой. Герои не умирают!" – добавила Елена Чернинька.

При чем здесь страна-агрессор

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве Парубия пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Сам же Михаил Сцельников говорит, что мотивом его поступка была "месть лично украинской власти". Он признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его внесли в списки на обмен на украинских военнопленных.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября подозреваемого отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. В этот же день во Львове состоялось прощание с народным депутатом Андреем Парубием, которого похоронили на Лычаковском кладбище.

