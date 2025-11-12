Секрет выдали детали: Путин годами скрывался в трех одинаковых кабинетах в разных резиденциях. Фото

Двойников имеет не только российский диктатор Владимир Путин, но и его "рабочий" кабинет. И это логично, потому что главарю Кремля надо скрывать, где он на самом деле находится. Неудивительно, что для него построили как минимум три одинаковых кабинета в разных резиденциях под Москвой, в Сочи и на Валдае.

Секрет одинаковых кабинетов выдали его детали – дверная ручка не там, декоративная линия на стене и тому подобное. Об этом говорится в расследовании "Системы" (журналистский проект Радио Свобода).

В Кремле утверждают, что официальная резиденция Путина одна, она в Ново-Огареве, в получасе езды от Москвы. Но на самом деле у Путина как минимум три почти абсолютно одинаковых кабинета в трех разных резиденциях, которые Кремль постоянно выдает за "кабинет в Ново-Огареве".

Ново-Огарево

Оригинальный кабинет отремонтировали десять лет назад. Он находится на территории официальной подмосковной государственной дачи российского диктатора. Путин еще на первом сроке сделал Ново-Огарево своей официальной резиденцией, а в 2008-м, когда "президентом" на четыре года стал Медведев, Путин оставил госдачу за собой.

Указанный кабинет находится на втором этаже дачи. Его площадь около 120 квадратных метров, интерьер оформлен в светло-бежевых тонах с деревянной мебелью простой формы, нет ни картин, ни ковров, ни других отвлекающих внимание предметов.

Страхи диктатора

Эксперты утверждают, что у Путина, который всегда комплексовал (из-за своего роста, из-за своей профессии и т.д.), бояться за свою жизнь по настоящему начал с 2011 года, после убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

"Он начал говорить, что Каддафи догнали американские беспилотники, и что это совершенно недопустимо. Он начал чувствовать себя на другом полюсе от американцев и от Запада – и начал бояться, что это он может стать тем, кого запад захочет и сможет устранить физически", – говорит социолог и исследователь кремлевских элит Константин Гаазе.

А с 2014 года, после оккупации Крыма и начала войны с Украиной, у Путина к внешним "угрозам" диктатора добавились внутренние – что его сдадут "свои", что последние, например, наведут на него ракетный удар.

С этой точки зрения Ново-Огарево уже не казалось безопасным местом, потому что там на постоянной основе работает более полутора тысяч человек.

Поэтому с 2015 года началось строительство тайных копий кабинетов Путина.

Сочинская копия

Сочинскую копию кабинета в Ново-Огарево "сжег" главный путинский летописец, автор передачи "Москва.Кремль.Путин" Павел Зарубин. Авторы расследования пересмотрели множество передач этого пропагандиста и увидели те детали, которые сначала разглядеть трудно, однако когда они уже замечены, то спутать два разных кабинета невозможно.

Например, дверная ручка – в программах Путин и Зарубин открывают две разные, хотя внешне очень похожие двери. На одной ручка расположена чуть выше, на другой чуть ниже.

Это "сочинская" ручка двери расположена немного выше, чем в Ново-Огареве, – если присмотреться, она как бы продолжает линию стыка плит на соседней стене.

Также во втором кабинете-копии иначе расположен шов на стене за спиной у Путина. В кабинете в Ново-Огареве этот шов продолжает линию стыка панелей, а во втором кабинете находится заметно ниже.

Есть и другие отличительные черты: разные ножки у подставки для телевизора, разные письменные гарнитуры и даже разное количество отверстий на вентиляции.

Может, это ремонт одного кабинета?

Нет, не может. Авторы расследования проанализировали более 700 отчетов Кремля за последние 10 лет о мероприятиях якобы в Ново-Огареве, и обнаружили, что такие различия в интерьерах встречаются не только постоянно, но и чередуются. Проще говоря: в один день Путин может сниматься в кабинете с одним "ремонтом", потом – в том же кабинете, но с другим "ремонтом", и наконец, снова в первом кабинете.

А где именно находится "иначе отремонтированный" кабинет диктатора, помог его личный оператор Илья Филатов. Так, он оставил в интернете отзыв на сочинский отель "Дагомыс": "Прекрасное место! Свежий ремонт! Вкусная еда!"

Дело в дате, когда был сделан этот отзыв – она совпадает с командировкой оператора на съемки "первого лица" в кабинете в Ново-Огарево.

Что интересно – сначала этот кабинет-двойник появлялся в официальной хронике лишь иногда. А в период пандемии и карантина в 2020-2022 году Путин стал им пользоваться постоянно. В тот период все лица, которые сопровождали Путина – или те, кто приходил к нему на личную встречу – должны были проходить двухнедельный карантин.

Кабинет на Валдае

Именно в этом, третьем кабинете Путин проводил совещания после пожара в "Зимней вишне" в марте 2018 года. Если присмотреться к этой декорации, можно заметить, что она отличается от предыдущих двух – кабинета в Ново-Огареве и его сочинского двойника.

Тумблер термостата, расположенный возле входной двери, прикреплен по центру панели, а не смещен влево и вниз, как в двух других кабинетах. А вот ручка двери расположена там, где в сочинском кабинете.

Понять, где именно находится этот кабинет, снова помогли командировочные письма пропагандистов. Их начали отправлять в командировки с довольно необычным маршрутом: "Москва-Валдай-Крым-Москва". Цель поездки там указана максимально конкретно: "организация трансляций с участием В.В. Путина".

Именно там, на Валдае и живет Алина Кабаева, которую с Путиным связывают тесные отношения и общие дети. "Валдай" называют любимой резиденцией Путина.

Коррективы вторжения

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции", сидя в своем кремлевском кабинете. В Кремле он принял и российских бизнесменов. Затем в течение полутора месяцев, за редким исключением, Путина не показывали за пределами его официальных резиденций – в Кремле и Ново-Огареве.

Столь редкое появление Путина среди посторонних людей всколыхнуло волну слухов о том, что на самом деле он прячется где-то в секретном бункере, поэтому в соцсетях к нему приклеилось звание "бункерного деда".

Во время первого и второго года полномасштабного вторжения Путин хаотично меняет свое местонахождение в пределах "одного кабинета" – то он в Сочи, то на самом деле в Ново-Огареве, а то на Валдае.

Но с января 2024 года с фото и видео кремлевской хроники пропадает сочинский кабинет. Объяснение лежит на поверхности: Путин опасается атаки украинских дронов и поэтому перестал ездить на юг.

А с начала 2025 года Путин перестал пользоваться и ново-огаревским кабинетом.

Как сообщал OBOZ.UA, в России нарастает критическое состояние внутри страны. Усталость от путинской войны чувствуют и элиты, и рядовые граждане. Первые понимают, что "вечный" Путин во главе государства означает "сворачивание" их будущего, вторые испытывают все меньший энтузиазм пополнять ряды пушечного мяса режима. Вполне возможно, что внутриэлитный конфликт приведет к транзиту власти в России. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российский оппозиционер Ольга Курносова.

