СБУ задержала айтишника из Черкасской области, который помогал ФСБ вербовать корректировщиков. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали ИТ-специалиста из Черкасской области, который помогал российской ФСБ вербовать корректировщиков. Мужчина регистрировал мобильные номера украинских операторов, чтобы создать фейковые страницы в социальных сетях.

В пресс-службе СБУ рассказали, что созданные учетные записи он передавал представителям ФСБ. Те, в свою очередь, притворяясь украинцами, использовали их для вербовки граждан.

Кроме этого, фигурант открывал онлайн-счета на подставных лиц. Их планировали использовать для скрытого финансирования агентурной сети. Для этого он находил наркозависимых и безработных, которые за деньги передавали ему свои персональные данные и реквизиты.

Также подозреваемый самостоятельно подбирал потенциальных кандидатов для вербовки и передавал их контакты россиянам. В частности выяснилось, что он помог ФСБ связаться с безработным жителем Ровенской области.

Затем завербованный агент корректировал воздушные атаки по западным регионам Украины. Для этого он обозначал геолокации Сил обороны на картах и передавал информацию через мессенджер.

Сотрудники СБУ разоблачили корректировщика и задержали в его доме. Вместе с тем в другом доме задержали и айтишника.

Во время обысков у обоих изъяли телефоны и компьютерную технику, содержащую доказательства сотрудничества с врагом. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас оба находятся под стражей без права внесения залога. Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного вражеского "корректировщика". Им оказался студент из Черкасской области, которого завербовала ФСБ РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, СБУ разоблачила группу пророссийских агитаторов. Один из них призывал пытать украинских пленных.

