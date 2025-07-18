'Не хочу ассоциироваться с биомусором': в России на 23 года осудили военного, который пытался перейти в ВСУ

Страны-террорист РФ приговорила бывшего военного Антона Хожаева к 23 годам заключения за государственную измену и другие обвинения. В частности в том, что он передавал Украине данные о российской армии и пытался перейти в ВСУ.

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Об этом пишут СМИ. Отмечается, что приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Во время последнего слова Хожаев заявил, что"не хочет ассоциироваться с биомусором".

"Пожалуйста, перестаньте называть меня военнослужащим, я не хочу ассоциироваться с биомусором в виде российской армии. Это грязная помойка. Что и доказали все события после 24 февраля 2022 года. И в завершение своего последнего слова я хотел бы обратиться ко всему украинскому народу. Друзья мои, не бойтесь, будьте смелее, боритесь", – заявил осужденный.

Следствие считает, что Хожаев передавал информацию о российских военных объектах и беспилотниках за вознаграждение, а также сотрудничал с легионом "Свобода России" и крымским партизанским движением "АТЕШ".

В суде Хожаев своей вины не признал. Во время последнего слова он также заявил, что стремился "помочь соседнему народу восстановить мир" и изгнать оккупантов.

22-летнего мужчину признали виновным в государственной измене, дезертирстве, участии в деятельности террористической организации, отмывании денег и приготовлении к преступлению. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 590 тысяч рублей.

Справка

Антон Хожаев учился в Военном авиационном техническом университете, с 2020 года был в учебном центре ВВС на факультете беспилотной авиации. В 2022 году он подал рапорт на отчисление в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину, однако контракт с Минобороны РФ расторгнуть не смог. Позже его задержала ФСБ при попытке пересечения украинской границы.

Недавно Второй Западный окружной военный суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин, который долгое время живет в Великобритании и неоднократно негативно высказывался о российском диктаторе Владимире Путине. Сценариста обвинили в содействии и оправдании терроризма, а также уклонении от выполнения обязанностей "иноагента".

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