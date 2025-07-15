14 лет за решеткой и большой штраф: в России вынесли приговор проукраинскому писателю, который раскрывал секреты Путина

Второй Западный окружной военный суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин, который долгое время живет в Великобритании и неоднократно негативно высказывался о российском диктаторе Владимире Путине. Сценариста обвинили в содействии и оправдании терроризма, а также уклонении от выполнения обязанностей "иноагента".

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Как сообщают росмедиа, прокурор также призвала присудить проукраинскому литературоведу штраф в размере 400 тысяч рублей. В частности, ему запретили администрировать собственную интернет-страницу в течение 5 лет после отбытия срока.

Бориса Акунина обвинили в "оправдании терроризма" из-за разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры Александром Ткаченко. Тогда писатель заявил, что украинские и российские деятели культуры должны объединиться, мол, победы можно достичь не на поле боя, а в "умах и сердцах". В частности, он призвал агитировать военных РФ сдаваться в плен и переходить на сторону нашей страны.

А вот "оправданием терроризма" прокуратура считает прошлогодний пост в Telegram-канале Акунина, где он написал: "Я долго был эволюционером, но теперь я за революцию, потому что никаким другим способом от диктатуры избавиться не получится. Выборов нет и не будет, оппонентов режим убивает или гноит в тюрьмах. Да, революция – это взрыв. Но в истории бывают такие завалы, которые ничем кроме взрыва не расчистишь". Также, согласно обвинениям, Борис Акунин обнародовал не менее 33 постов в соцсетях в период с 11 января по 24 апреля 2025 года без всякой маркировки относительно своего статуса "иностранного агента".

Напомним, что в 2022 году литературовед раскрыл несколько "секретов" Владимира Путина. По словам Акунина, российский диктатор из-за длительного пребывания у власти потерял связь с реальностью, более того, стал заложником своего окружения, которое якобы и подтолкнуло его начать полномасштабную войну.

"Он слишком высоко сидит, он слишком с большой высоты смотрит на всех этих букашек. У него складывается собственная картина мира. У него складывается с помощью окружения представление о том, что он непогрешим и не ошибается и знает лучше всего. У него какие-то личные доверенные отношения с судьбой, с Богом, он помазанник Божий. Ему дальше и лучше видно", – говорил писатель, – "Им управляют те, кто предоставляет ему информацию. Особенно если это человек, который, как Путин, живет в ХХ веке и даже интернетом не пользуется. Он по старинке, как Брежнев или Черненко, получает папочки. Эти папочки составляют люди, у этих людей есть собственные интересы".

А вот на сотый день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Борис Акунин раскрыл пять факторов войны, которые стали удивлением для Путина. Сценарист заявил: "Украинская армия оказалась сильнее, чем он думал. Российская армия оказалась слабее, чем он думал. Украинское общество оказалось неожиданно консолидированным. Украинское руководство оказалось неожиданно дееспособным. Противодействие Запада оказалось неожиданно мощным".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в России приговорили к 9 годам заключения украинского актера, который поддержал ВСУ.

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