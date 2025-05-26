В России приговорили к 9 годам заключения украинского актера, который поддержал ВСУ: детали

В России признали украинского актера Андрея Хабарова, который долгое время строил карьеру в стране-агрессоре, однако после начала полномасштабного вторжения осудил кровавую деятельность Кремля и поддержал ВСУ, виновным в деле о распространении "фейков" о деятельности российской армии. Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил звезду сериала "След" к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Соответствующая информация появилась на просторах пропагандистских медиа. Отмечается, что срок отбывания актером наказания должен начаться с момента его экстрадиции на территорию России, или задержания в стране.

Андрея Хабарова признали виновным по статье 207.3 УК РФ – "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВСРФ", а также статье 282 – "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Стоит отметить, что еще в октябре прошлого года страна-агрессор объявила украинца в международный розыск. Дело в том, что после начала большой войны в российской соцсети "ВКонтакте" он обнародовал видео вражеского обстрела родного города Николаев. Вскоре после этого он покинул РФ, а сейчас, как пишут пропагандисты, живет в Грузии. В частности актер называет Курск украинским городом и откровенно поддерживает деятельность ВСУ, что сильно раздражает россиян.

Тогда Андрей Хабаров дал четко понять, что не сильно волнуется из-за того, что его объявили в розыск. В своем Instagram он обнародовал несколько скриншотов соответствующей новости, где оставил фразу: "Я в ах*е", а также смайлик с поднятым пальцем вверх.

Андрей Хабаров родился в Николаеве. Там он получил высшее образование в Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств, а с 2010 года работал в России. Там он снялся в нескольких проектах, среди которых "След", "Побег", "Стендап под прикрытием" и другие.

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