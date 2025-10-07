Натягивает антидроновые сетки: Россия усиливает защиту ядерного полигона в 2500 км от Украины

На фоне украинских атак на объекты инфраструктуры страны-агрессора РФ россияне начали усиливать защиту своего ядерного испытательного полигона на архипелаге Новая Земля. Он расположен более чем в 2500 километрах к северу от Украины.

Спутниковые снимки Google Earth показали, что топливные резервуары, которые обеспечивают горючим поселение на Северном острове, накрыли голубыми металлическими сетками. Они предназначены для защиты от дронов и похожи на те, что уже были замечены на других военных объектах России. Об этом пишет The Barents Observer.

"Эти сетки, известные как "защитные клетки", предназначены для того, чтобы предотвратить взрыв дронов на резервуарах, а следовательно, предотвратить возгорание самого топлива", – отметили там.

На спутниковых снимках видно, как три ряда резервуаров для хранения топлива вблизи портового сооружения выглядели раньше и в августе 2025 года. В них россияне хранят бензин для транспортных средств, используемых на ядерном испытательном полигоне.

Ближе к центру населенного пункта расположены несколько больших резервуаров с мазутом, который используется для центрального отопления и электроснабжения. Они пока не накрыты сетками, так же как и несколько резервуаров с авиационным топливом на вертолетной площадке рядом с поселением.

Чем важен этот полигон

На острове Северный расположен один из самых секретных военных городков России. Две последние настоящие ядерные бомбы были взорваны там под землей в октябре 1990 года, а сегодня основная деятельность на острове связана с проведением экспериментов в шахтном комплексе, расположенном в 3 км к югу от поселения.

В долине также есть один готовый тоннель и еще один в состоянии строительства – на случай, если Москва однажды решит возобновить ядерные испытания.

"В ноябре 2023 года Владимир Путин официально отозвал ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – напомнили в The Barents Observer.

С 1955 года на Новой Земле было проведено 132 испытания ядерного и термоядерного оружия, включая "Царь-бомбу" 1961 года. Это был самый мощный искусственный взрыв в истории, который породил грибовидное облако высотой 67 км и вызвал сейсмические колебания по всему миру.

Всеми видами деятельности на Северном руководит 12-е Главное управление Министерства обороны РФ, которое отвечает за безопасное хранение, техническое обслуживание, транспортировку и доставку ядерных боеголовок. Это управление является одной из самых секретных военных структур России.

На Новой Земле 12-е управление сотрудничает с разработчиками ядерного оружия "Росатома", государственной корпорации, которая производит российский плутоний и высокообогащенный уран оружейного класса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны 6 октября совершили самую отдаленную атаку с начала полномасштабного вторжения – взрывы прогремели в российской Тюмени. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, расположенный более чем в 2000 километрах от Украины.

