Нацелились не только на студентов: всплыли подробности о том, как Россия пытается усилить ПВО

В России активизировали поиск новых ресурсов для противовоздушной обороны на фоне атак беспилотников. К набору привлекают не только военных, но и гражданских – студентов, абитуриентов и работников предприятий.

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По данным СМИ, им предлагают финансовые стимулы и льготы в сфере образования в обмен на службу. Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории".

Студентов привлекают в подразделения ПВО

В Москве высшие учебные заведения начали вербовать студентов в подразделения, связанные с противодействием беспилотникам. В частности, Московский архитектурный институт присоединился к набору в БАРС "Москва", который отвечает за защиту столицы от атак дронов.

За годовой контракт с Министерством обороны студентам обещают около 200 тысяч рублей в месяц, дополнительные выплаты "за каждый сбитый вражеский БПЛА", а также возможность перейти с платного обучения на бюджет. При этом точное количество бюджетных мест для участников программы не уточняется.

К этой практике присоединилась и Высшая школа экономики. Там абитуриентам предлагают бесплатное обучение в обмен на контракт с подразделениями БАРС или войсками беспилотных систем.

"Предложение адресовано, в частности, тем, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет", – отмечают в учебном заведении.

Также к набору присоединился Всероссийский государственный институт кинематографии, где абитуриентам обещают льготы, общежитие и "расширенные технические и финансовые возможности" во время обучения.

Работников предприятий набирают в мобильные группы

Параллельно в Краснодарском крае начали формировать мобильные огневые группы из работников предприятий. Их планируют привлекать к защите критически важных объектов от атак беспилотников.

Участникам предлагают заключить контракты с Минобороны и обещают около 50 тысяч рублей в месяц. При этом власти уверяют, что их не будут направлять в зону боевых действий, а служба будет проходить по месту работы.

Жалобы на неэффективность и задержки выплат

В то же время в приграничных регионах уже появляются жалобы на работу таких подразделений. В частности, в Белгородской области местные жители сообщают об их отсутствии во время атак дронов.

"МОГи не слышны и не видны, а дроны летают как у себя дома", – пишут в соцсетях.

Часть жителей связывает это с задержками выплат бойцам отдельных подразделений. По их словам, военные неоднократно жаловались на несвоевременную выплату зарплат и предполагали, что таким образом их пытаются заставить подписать полноценные контракты с Минобороны.

Власти региона уверяют, что мобильные группы продолжают работать и "регулярно меняют места дислокации", однако на вопрос об их количестве не отвечают.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты из ISW уверены – кремлевские чиновники и силовые структуры РФ активно обсуждают различные варианты возможной будущей мобилизации, пока диктатор "продолжает взвешивать риски". Одновременно российские власти готовят бюрократическую и законодательную основу на случай принятия решения о новом призыве.

В свою очередь, диктатор России активизировал усилия по милитаризации российского общества и стремление разделить с населением ответственность за войну в Украине. Глава Кремля подчеркнул необходимость глубокого внедрения военных нарративов в гражданское общество.

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