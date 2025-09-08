"Нашли без головы": в России при загадочных обстоятельствах погиб уже 19-й с начала большой войны топ-менеджер

В России обнаружили тело без головы гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына. Мужчина стал уже 19-м топ-менеджером, который умер при загадочных обстоятельствах с начала полномасштабной войны.

Обезглавленный труп был найден под мостом недалеко от поселка Солнечное в Гуриевском районе Калининградской области. На нем был закреплен буксировочный трос, а также зафиксированы следы травмирования.

Информацию о гибели подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России. По версии, которую озвучили источники в правоохранительных органах, причиной смерти мог стать суицид.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. Окончательные выводы о причине смерти могут появиться после завершения экспертиз.

Серия смертей среди российских бизнесменов и топ-менеджеров

Гибель Синицына стала как минимум 19-й в череде загадочных смертей среди влиятельных бизнесменов и топ-менеджеров РФ за последние три года. Причины их смерти остались неизвестными. Среди них:

Дмитрий Осипов , председатель совета директоров "Уралкалия", который умер в августе (2025 год).

, председатель совета директоров "Уралкалия", который умер в августе (2025 год). Михаил Кенин , совладелец крупнейшего российского застройщика – компании "Самолет" (2025 год).

, совладелец крупнейшего российского застройщика – компании "Самолет" (2025 год). Андрей Бадалов , вице-президент "Транснефти", который в 2025 году выпал с балкона.

, вице-президент "Транснефти", который в 2025 году выпал с балкона. Виталий Робертус , вице-президент "Лукойла", смерть которого квалифицировали как суицид (2024 год).

, вице-президент "Лукойла", смерть которого квалифицировали как суицид (2024 год). Владимир Некрасов , который стал председателем совета директоров "Лукойла" после смерти Маганова, умер через год из-за "острой сердечной недостаточности" (2023 год).

, который стал председателем совета директоров "Лукойла" после смерти Маганова, умер через год из-за "острой сердечной недостаточности" (2023 год). Вячеслав Ровнейко , директор Межрегионального топливного союза (2023 год).

, директор Межрегионального топливного союза (2023 год). Игорь Шкурко , заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023 год).

, заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023 год). Леонид Шульман , глава транспортной службы "Газпром инвест" (2022 год).

, глава транспортной службы "Газпром инвест" (2022 год). Владислав Аваев , бывший вице-президент Газпромбанка (2022 год).

, бывший вице-президент Газпромбанка (2022 год). Сергей Протосенко , бывший топ-менеджер "Новатэка" (2022 год).

, бывший топ-менеджер "Новатэка" (2022 год). Равиль Маганов, председатель совета директоров "Лукойла", который выпал из окна Центральной клинической больницы Управления делами президента (2022 год).

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти усилили подготовку населения (и готовятся сами) к тяжелым временам. Всего за один день российские топ-политики, включая диктатора Владимира Путина, выдали ряд заявлений о стагнации экономики и дефиците газа.

