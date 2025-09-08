УкраїнськаУКР
"Нашли без головы": в России при загадочных обстоятельствах погиб уже 19-й с начала большой войны топ-менеджер

Екатерина Дутик
В России при загадочных обстоятельствах умер топ-менеджер Алексей Синицын

В России обнаружили тело без головы гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына. Мужчина стал уже 19-м топ-менеджером, который умер при загадочных обстоятельствах с начала полномасштабной войны.

Обезглавленный труп был найден под мостом недалеко от поселка Солнечное в Гуриевском районе Калининградской области. На нем был закреплен буксировочный трос, а также зафиксированы следы травмирования.

Информацию о гибели подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России. По версии, которую озвучили источники в правоохранительных органах, причиной смерти мог стать суицид.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. Окончательные выводы о причине смерти могут появиться после завершения экспертиз.

Серия смертей среди российских бизнесменов и топ-менеджеров

Гибель Синицына стала как минимум 19-й в череде загадочных смертей среди влиятельных бизнесменов и топ-менеджеров РФ за последние три года. Причины их смерти остались неизвестными. Среди них:

  • Дмитрий Осипов, председатель совета директоров "Уралкалия", который умер в августе (2025 год).
  • Михаил Кенин, совладелец крупнейшего российского застройщика – компании "Самолет" (2025 год).
  • Андрей Бадалов, вице-президент "Транснефти", который в 2025 году выпал с балкона.
  • Виталий Робертус, вице-президент "Лукойла", смерть которого квалифицировали как суицид (2024 год).
  • Владимир Некрасов, который стал председателем совета директоров "Лукойла" после смерти Маганова, умер через год из-за "острой сердечной недостаточности" (2023 год).
  • Вячеслав Ровнейко, директор Межрегионального топливного союза (2023 год).
  • Игорь Шкурко, заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023 год).
  • Леонид Шульман, глава транспортной службы "Газпром инвест" (2022 год).
  • Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка (2022 год).
  • Сергей Протосенко, бывший топ-менеджер "Новатэка" (2022 год).
  • Равиль Маганов, председатель совета директоров "Лукойла", который выпал из окна Центральной клинической больницы Управления делами президента (2022 год).

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти усилили подготовку населения (и готовятся сами) к тяжелым временам. Всего за один день российские топ-политики, включая диктатора Владимира Путина, выдали ряд заявлений о стагнации экономики и дефиците газа.

