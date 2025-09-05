Россиян активно готовят к худшему: в Кремле признали рецессию и предупредили о дефиците газа

Российские власти усилили подготовку населения (и готовятся сами) к тяжелым временам. Всего за один день российские топ-политики, включая диктатора Владимира Путина, издали ряд заявлений касательно стагнации экономики и дефицита газа.

OBOZ.UA собрал самые важные заявления российских властей, что не сулят стране-агрессору ничего хорошего.

России не хватает газа

Как сообщают росСМИ, на Восточном экономическом форуме Путин предупредил россиян о возможном дефиците газа. Притом, что по данным российского правительства, страна обладает 63,4 трлн кубометров газовых запасов, что является крупнейшим показателем в мире.

"У нас намечается дефицит газа", – сказал Путин и добавил, что признаки дефицита газа уже видны на Дальнем Востоке России, где сложно обеспечить снабжение новых предприятий. По словам диктатора, в ближайшие годы в регионе прогнозируется "кратный рост спроса" на газ.

На этом фоне он предложил российской энергетике и промышленности переходить на уголь. По его словам, угля РФ "хватит чуть ли не на тысячу лет", при этом его использовать гораздо эффективнее.

Стагнация на пороге

На этом же мероприятии глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в апреле-июне экономика страны сильно замедлилась и вошла в стадию "технической стагнации".

"Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам", – сказал Греф.

Чтобы выйти из этого состояния, необходимо снизить ключевую ставку с нынешних 18% хотя бы до 12%. "При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже", – добавил глава Сбербанка.

Власти теряют контроль над ситуацией в экономике

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью росТВ признал, что разогретая войной экономка страны-агрессора охлаждается быстрее ожиданий. Это в частности приводит к "недозагрузке" машиностроительных заводов, которые стараются резать издержки и вынуждены переходить на 4-дневную рабочую неделю.

Решетников назвал это "тревожным знаком", как и замедление ВВП на 0,4% в июле (год к году). И хотя во втором квартале экономика прибавила 1,1%, в прошлом году этот показатель был 4,3%.

"Мы видим ситуацию как такую достаточно сложную, и последствия, конечно, этого охлаждения будут в том, что предприятия сейчас накопят определенный объем убытков, в первую очередь, по процентным платежам", – сказал Решетников.

Стоит отметить, что только за неделю правительство уже дважды снизило свою оценку роста ВВП России на 2025 год – с 2,5% до 1,5%, а потом до 1,2%. Это ухудшит и ситуацию с бюджетом, утверждают эксперты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в первом полугодии 2025-го Россия потратила на войну с Украиной рекордную сумму – 8,484 трлн рублей. За год эта сумма увеличилась почти на треть, что свидетельствует о том, что диктаторский режим Владимира Путина не собирается сворачивать военные действия.

