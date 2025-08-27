Наметился 'раскол': в ISW указали на нюанс с отношением россиян к войне против Украины

Граждане страны-агрессора России становятся апатичными по отношению к войне. При этом сами же россияне не верят, что РФ согласится на прекращение войны в ближайшем будущем.

Такие настроения по отношению войны против Украины возникли у российских жителей из приграничных районов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Россияне устали от войны

Российские гражданские лица, проживающие в приграничных районах, все реже жертвуют и добровольно участвуют в военных действиях. Недавно по этому вопросу были опрошены жители Брянской, Курской и Белгородской областей. Россияне сообщили, что не думают, что Россия согласится на прекращение огня в ближайшем будущем, и ожидают продолжения войны.

Опрошенные заявили, что гражданские лица вблизи границы изначально инвестировали и жертвовали на военные действия, но теперь нет никакой мотивации помогать путинской армии. Россиянин из Белгородской области заявил, что жители приграничной области все чаще рассматривают российских солдат как угрозу из-за высокого риска ударов украинских беспилотников по оккупантам и случаев, когда российские войска повреждали гражданскую инфраструктуру и грабили местных жителей.

Другой россиянин из Курской области заявил, что люди устали от войны, хотят вернуться к нормальной жизни и не хотят собирать средства на военные нужды, поскольку война не имеет видимого конца. Местный житель из Брянской области заявил, что военные цели Москвы постоянно меняются, что говорит о том, что попытки диктатора Владимира Путина воздействовать на американскую аудиторию заявлениями о своей готовности к переговорам противоречат заявлениям перед российской аудиторией о том, что Россия по-прежнему привержена достижению своих военных целей

В ISW отметили, что попытки Путина играть на обоих информационных пространствах могут вводить российскую аудиторию в заблуждение. Российские государственные и независимые опросы, проведенные в начале 2025 года, показали, что большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине, что говорит о том, что население в районах, граничащих с Украиной, которое больше всего ощущает последствия войны, меньше поддерживает военные действия, чем население, проживающее в районах, удаленных от боевых действий.

Что предшествовало

Россия не демонстрирует стремления к прекращению войны против Украины. Вместо того чтобы вести полноценные переговоры, российская сторона неоднократно выдвигала ультиматумы, которые, по сути, означают капитуляцию Украины и закрепление территориальных захватов. При этом, несмотря на заявления о "готовности к миру", российские войска продолжают массированные атаки на украинские города, в том числе и на гражданскую инфраструктуру, а также ведут интенсивные бои на фронте. Это свидетельствует о том, что россияне не заинтересованы в том, чтобы прекратить войну.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что Москва ведет двусторонние переговоры с Украиной не ради прекращения огня и приближения справедливого мира. Украинофоб заявил, что переговоры нужны для "скорейшей победы" РФ и уничтожения украинской власти.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемая "новая элита" России, сформировавшаяся в условиях военного времени, имеет ряд причин для поддержания и продолжения войны против Украины.

