Так называемая "новая элита" России, сформировавшаяся в условиях военного времени, имеет ряд причин для поддержания и продолжения войны против Украины. В отличие от части "старой" элиты, которая потеряла свои активы и связи с Западом из-за санкций, новая группа людей из сферы оборонной промышленности видит в войне источник личной выгоды и укрепления своего влияния.

Основной стимул РФ для продолжения войны – это экономический, ведь военные заказы и государственные расходы на оборону создают колоссальные финансовые потоки. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Выгода от военной экономики

После полномасштабного вторжения в Украину российские компании, связанные с оборонной промышленностью, получают крупные контракты, а их владельцы и менеджеры – огромные прибыли. Это приводит к формированию нового класса богатых людей, чье благосостояние напрямую зависит от продолжения боевых действий. Остановка войны может привести к резкому сокращению этих потоков, угрожая их финансовому положению.

Если война закончится, россияне, привыкшие к гораздо более высокому уровню жизни, могут за это поплатиться. Оккупанты, вернувшиеся с фронта, и их семьи, вероятно, быстро вернутся к прежней жизни в нищете. Эксперты отмечают, что такие люди не привыкли копить и откладывать деньги, поэтому они потратят заработанные на войне деньги через год-два и вернутся к привычному образу жизни.

Такое возвращение может оказаться крайне дестабилизирующим, как это произошло в Германии после Первой мировой войны в 1920-х годах. Вернувшись с войны, Адольф Гитлер основал нацистскую партию и собрал частную армию, состоящую в основном из безработных и разочарованных ветеранов.

Рост влияния силовиков

Кроме того, война усилила позиции представителей силовых структур, армии и спецслужб. Их роль в принятии решений и контроле над экономическими активами в РФ значительно возросла. Представители этих структур видят в войне возможность для продвижения по карьерной лестнице, получения высоких должностей и увеличения своего влияния. При этом прекращение войны против Украины может ослабить их позиции и вернуть на прежние, менее значимые роли, чего они стремятся избежать.

Также важным фактором, поддерживающим войну, является мощная пропагандистская машина России. Государственные СМИ формируют у населения представление о том, что война – это не только защита национальных интересов, но и возможность для "очищения" страны от "старой" элиты и создания нового, более справедливого общества. Эта пропаганда помогает обеспечить поддержку общества и создает видимость легитимности для действий новой элиты.

Что предшествовало

Россия не демонстрирует стремления к прекращению войны против Украины. Вместо того чтобы вести полноценные переговоры, российская сторона неоднократно выдвигала ультиматумы, которые, по сути, означают капитуляцию Украины и закрепление территориальных захватов. При этом несмотря на заявления о "готовности к миру", российские войска продолжают массированные атаки на украинские города, в том числе и на гражданскую инфраструктуру, а также ведут интенсивные бои на фронте. Это свидетельствует о том, что россияне не заинтересованы в том, чтобы прекратить войну.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что Москва ведет двусторонние переговоры с Украиной не ради прекращения огня и приближения справедливого мира. Украинофоб заявил, что переговоры нужны для "скорейшей победы" РФ и уничтожения украинской власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признались, почему большинство оккупантов едут на войну против Украины. Депутат из Якутии Гаврил Парахин заявил, что проблема с деньгами является основной причиной, почему жители республики готовы убивать украинцев.

