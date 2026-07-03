На российских заправках начали внеочередно обслуживать чиновников: пароль «Правительство»

В нескольких регионах России на автозаправочных станциях начали внеочередно обслуживать чиновников и владельцев служебных удостоверений. О таких случаях сообщили местные журналисты, депутаты и очевидцы. В отдельных случаях обычным водителям отказывали в продаже бензина, тогда как служебные автомобили заправляли без ожидания.

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На эту ситуацию обратило внимание российское независимое издание "7×7", которое собрало сообщения из разных регионов страны. Издание ссылается на местные СМИ, заявления депутатов и показания очевидцев.

Один из посетителей АЗС, по словам журналистов, назвал пароль "Правительство", после чего получил возможность заправить автомобиль.

Особый порядок

В Саратове, где недавно продлили ограничения на продажу бензина до 15 июля, одна из автозаправочных станций"Роснефти"обслуживает только служебные автомобили. Об этом сообщило местное издание "Взгляд-инфо".

Журналисты отметили, что собственными глазами видели, как топливо получали сотрудник одной из районных администраций Саратова, водители автомобилей МФЦ и "Почты России". При этом, по их словам, документы у покупателей не проверяли. Достаточно было назвать пароль "Правительство".

При этом даже для этой категории водителей действовало общее ограничение – не более 30 литров бензина на один автомобиль в сутки.

На других АЗС

Подобные сообщения поступили и из других регионов России. Депутат Краснодарской городской думы Александр Сафронов опубликовал в своем Telegram-канале видео, которое, по его словам, прислали подписчики. На записях видно, что на одной из заправок "Роснефти" бензин отпускают только государственным служащим, предъявляющим служебное удостоверение.

Аналогичную ситуацию описали и читатели издания ЕАН. По их словам, на автозаправке "Роснефти" на трассе Челябинск – Екатеринбург обычным водителям сообщали об отсутствии бензина, хотя государственным служащим топливо продавали.

В Волгограде местное издание "Блокнот" сообщило о случае, когда одному из водителей отказали в продаже бензина на АЗС "Газпрома". При этом топливо было в наличии, но приобрести его могли только владельцы топливных карт. Формально оформить такую карту может любой, однако, по словам одного из покупателей, чаще всего ими пользуются сотрудники экстренных служб и сотрудники местной администрации.

Реакция депутата

Александр Сафронов назвал такие действия незаконными и заявил, что автозаправочные станции не имеют права отказывать покупателям в продаже топлива при наличии товара.

"Подписчики прислали мне видео с заправки "Роснефти" возле Сити-Центра на улице Захарова. Чиновники устроили себе эксклюзивную заправку. На ней бензин отпускают только госслужащим по удостоверению. Простые смертные остаются ни с чем", – заявил депутат.

Он также подчеркнул, что отказ в обслуживании водителя только из-за отсутствия статуса госслужащего противоречит нормам российского законодательства. По его словам, автозаправочная станция обязана заключать публичный договор с покупателем, а отказ продавать топливо при его наличии нарушает права граждан.

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