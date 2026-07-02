Грозы, шквалы и ослабление жары: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине. Карта

В пятницу, 3 июля, в Украине ожидается резкое изменение погоды из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, грозы и местами шквалы, а в некоторых регионах жара начнет спадать.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что осадки охватят почти всю территорию страны, за исключением восточных областей.

Кроме того, возможны грозы с порывистым ветром и шквалами. Синоптик пояснила, что такие явления связаны с жарой и резкими температурными контрастами.

Вместе с тем в отдельные регионы холодный атмосферный фронт принесет ослабление жары. Уже 3 июля в западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях максимальная температура составит от +24 до +29 градусов.

На остальной территории Украины пока сохранится жаркая погода. Температура воздуха днем ожидается от +30 до +34 градусов.

В Киеве 3 июля также прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Во время непогоды возможны шквалы, а температура воздуха после более чем +30 градусов снизится до около +27 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после жаркой погоды в Украину придет похолодание. Уже с пятницы, 3 июля, в некоторых областях начнутся дожди, грозы, а местами град и шквалы.

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