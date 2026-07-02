Блог | Бандера мерещится везде: поляки теряют адекватность в восприятии фактов
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Польский фестиваль наглости и украинофобии продолжается.
Когда-то уважаемая газета Rzeczpospolita окончательно сошла с ума. Они публикуют очередную ахинею под заголовком "Запрет пропаганды бандеризма – это хорошая идея".
Я сейчас даже не буду вдаваться в суть вопроса о том, что никто не знает, что такое "бандеризм". Никакого "бандеризма" никогда не существовало. Было и остаётся: "Завоюешь Украинское Государство или погибнешь в борьбе за Неё".
Тот, кто сегодня, в разгар войны Украины за независимость, выступает против борьбы Украины за независимость, автоматически становится союзником Путина.
Но дело не в этом: посмотрите на фото, которым иллюстрирована публикация! Там подпись: "Наклейка с изображением Степана Бандеры на одной из улиц в Будапеште".
Вам не кажется, что этот "Бандера" какой-то немного странный?
Если да – то вы правы. Потому что это наклейка ультрас французского футбольного клуба "Сошо" (FC Sochaux-Montbéliard)
Похоже, в Жепе всех умных уволили за ненужность, да, Войцех Станиславски? Если на наклейке в сине-желтых цветах нарисован какой-то чувак – то это наверняка Бандера! Проблема большинства поляков в том, что в антиукраинском одурении они утратили всякую адекватность в восприятии фактов.
И это проявляется во всём, даже в таких мелочах.