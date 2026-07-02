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Александр Зинченко (историк)
Александр Зинченко (историк)
Историк

Блог | Бандера мерещится везде: поляки теряют адекватность в восприятии фактов

Президент Польши Кароль Навроцкий
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Польский фестиваль наглости и украинофобии продолжается.

Когда-то уважаемая газета Rzeczpospolita окончательно сошла с ума. Они публикуют очередную ахинею под заголовком "Запрет пропаганды бандеризма – это хорошая идея".

Я сейчас даже не буду вдаваться в суть вопроса о том, что никто не знает, что такое "бандеризм". Никакого "бандеризма" никогда не существовало. Было и остаётся: "Завоюешь Украинское Государство или погибнешь в борьбе за Неё".

Тот, кто сегодня, в разгар войны Украины за независимость, выступает против борьбы Украины за независимость, автоматически становится союзником Путина.

Но дело не в этом: посмотрите на фото, которым иллюстрирована публикация! Там подпись: "Наклейка с изображением Степана Бандеры на одной из улиц в Будапеште".

Наклейка ультрас французского футбольного клуба "Сошо"

Вам не кажется, что этот "Бандера" какой-то немного странный?

Если да – то вы правы. Потому что это наклейка ультрас французского футбольного клуба "Сошо" (FC Sochaux-Montbéliard)

Похоже, в Жепе всех умных уволили за ненужность, да, Войцех Станиславски? Если на наклейке в сине-желтых цветах нарисован какой-то чувак – то это наверняка Бандера! Проблема большинства поляков в том, что в антиукраинском одурении они утратили всякую адекватность в восприятии фактов.

И это проявляется во всём, даже в таких мелочах.

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