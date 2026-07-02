Как кофе влияет на старение: ученые провели исследование и обнародовали его результаты

Учёные из Техасского университета A&M обнаружили биологический механизм, объясняющий, почему регулярное употребление кофе связывают с долголетием и более низким риском развития хронических заболеваний. Исследование показало, что отдельные компоненты напитка взаимодействуют с рецептором, который помогает организму реагировать на повреждение клеток и процессы старения.

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Об этом сообщают ученые из Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M.

На протяжении десятилетий научные исследования связывали употребление кофе со снижением риска развития хронических заболеваний и увеличением продолжительности жизни. Однако механизм такого воздействия оставался неясным.

В новой работе исследователи установили, что часть полезных свойств кофе может объясняться активацией рецептора NR4A1. Он принадлежит к группе ядерных рецепторов, которые регулируют активность генов в ответ на стресс и повреждение клеток.

"Кофе обладает хорошо известными свойствами, способствующими укреплению здоровья. Мы показали, что часть этих эффектов может быть связана с тем, как соединения кофе взаимодействуют с этим рецептором, который участвует в защите организма от повреждений, вызванных стрессом", — отметил профессор Стивен Сейф.

NR4A1 ранее уже называли своеобразным "сенсором питательных веществ", ведь он реагирует на соединения, поступающие с пищей, и помогает поддерживать здоровье организма в процессе старения.

"Если повреждается практически любая ткань, NR4A1 реагирует и помогает уменьшить это повреждение. Если же этого рецептора нет, повреждения становятся более серьёзными", — пояснил Сейф.

Рецептор участвует в регуляции воспаления, обмена веществ и восстановления тканей — процессов, которые напрямую связаны с развитием возрастных заболеваний, в частности онкологических, нейродегенеративных и метаболических.

В ходе исследования ученые установили, что наиболее активными оказались не кофеин, а полифенольные и полигидроксильные соединения, в числе которых — кофейная кислота. Именно они связывались с рецептором NR4A1 и изменяли его активность.

"Мы утверждаем, что по крайней мере часть полезных свойств кофе связана со связыванием и активацией этого рецептора", — сказал исследователь.

В лабораторных моделях эти соединения также уменьшали повреждения клеток и подавляли рост раковых клеток. Когда же рецептор NR4A1 удаляли из клеток, защитный эффект исчезал, что подтвердило его ключевую роль.

Однако кофеин не является главным фактором положительного воздействия.

"Кофеин связывается с рецептором, но в наших моделях практически не проявляет активности. Гораздо более эффективны полигидроксильные и полифенольные соединения", — отметил Сейф.

Это может объяснять, почему как обычный, так и кофеин-свободный кофе во многих популяционных исследованиях демонстрировали схожие преимущества для здоровья.

Речь идет лишь об одном из возможных механизмов действия кофе.

"Существует много рецепторов и много механизмов. Мы лишь показываем, что это может быть одним из важных путей", — подчеркнул Сейф.

Исследование носит механистический характер и не доказывает прямой причинно-следственной связи у людей.

"Впереди ещё много работы. Мы установили эту связь, но нам нужно лучше понять, насколько она важна", — подытожил учёный.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что каждый день информационное пространство пополняется либо новым запретом, либо разрешением на употребление кофе. Каждый мессенджер содержит немалый список негативных и позитивных последствий воздействия кофе на состояние здоровья и общее самочувствие. А что говорит наука: можно или нельзя пить кофе? В какое время и в каком количестве употреблять этот напиток лучше всего, показали новые исследования.

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