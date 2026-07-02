Пока украинцы расчищают завалы и подсчитывают погибших после очередной адской ночи – по мнению канцелярии президента Польши, нам самое время ознакомиться с новым заявлением о том, как Украина "эскалирует" отношения с Польшей.

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Теперь новым уровнем "эскалации" стал закон о национальном Пантеоне.

Всё это звучит как какое-то абсолютное, абсурдное безумие – но "неблагодарность" и "антипольскость" украинцев зашли так далеко, что польскому президенту терпеть уже нет сил.

"Лучше быть московской тряпкой, чем бандеровским памперсом" – не выдержал и озвучил новый политический девиз польской политической элиты (по крайней мере, её значительной части) бывший премьер Польши Лешек Миллер.

Не будем раздувать потенциально очень смешную тему о том, что самые громкие польские "патриоты" почему-то все с немецкими фамилиями, потому что немцы здесь точно ни при чём.

Что ж, Миллер решил стать московской тряпкой, хотя никто не заставлял его быть бандеровским памперсом. Не впервые в польской истории. Думаю, это безумие не остановить.

Польшу Миллера и Навроцкого не беспокоят Бандера и УПА. Не было бы их – были бы Хмельницкий с Кривоносом и Гонта с Зализняком.

Их беспокоит то, что Украина не в роли жертвы, не в роли второстепенного героя, не в поисках одобрения извне. Украина уже никогда не будет "подопечной" польских или каких-либо других "адвокатов".

Мы не отходили от формулы "прощаем и просим прощения".

Мы не выбирали ссоры.

Наша рука до сих пор готова к рукопожатию. Но вечно висеть в воздухе она тоже не будет.

Украинцы предпочитают бомбить Москву, а не становиться московскими тряпками, как это делает Миллер.

А вот куда приведут поляков их нынешние руководители – большой вопрос. И как бы это ни было неприятно для нас, но это прежде всего проблема самой Польши.

Наверное, и этот путь нужно пройти до конца, пока наконец не наступит прозрение. Но чтобы не было слишком поздно.