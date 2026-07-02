"Путин проиграет эту войну": Зеленский посетил место российского теракта в Киеве и пообещал "справедливый ответ". Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Дарницкий район Киева, пострадавший в результате российской атаки. Россия непременно получит ответ на этот удар, заявил президент. Усиление террора против гражданского населения Украины свидетельствует прежде всего о том, что глава Кремля пытается компенсировать свои неудачи в войне.

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Во время пребывания на месте Зеленский пообщался со спасателями. О визите президента на место российского удара сообщил Telegram-канал президента.

Украина стремится к справедливому миру и справедливому завершению войны, однако до этого момента будет отвечать на российские атаки.

"Мы за справедливый мир, справедливое завершение войны. А пока его нет — за справедливые ответы", – заявил президент.

Также Зеленский выразил убеждение, что российский диктатор проигрывает войну, поэтому все чаще прибегает к ударам по мирным городам.

"Путин проигрывает эту войну. Вот что происходит. Он четко понимает, что может запугивать людей и просто уничтожать гражданское население ракетными ударами", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по военным и экономическим объектам, обеспечивающим финансирование российской войны, тогда как Россия целенаправленно атакует жилые дома, пытаясь запугать украинцев и посеять раскол в обществе.

"Украина наносит удары по военным целям. Украина наносит удары по целям, которые приносят России деньги. Это различные энергоносители, это транзит соответствующих энергоресурсов, продажа нефти, продажа газа, портовая логистика. Все, на чем Россия зарабатывает деньги и использует их на войну. Вот что делает Украина. А Россия наносит удары по очевидной цели — гражданским людям, чтобы заставить Украину сдать свое государство, внести раскол между гражданским обществом и армией. Именно на это они рассчитывали в этой войне. Этого не произошло", – заявил президент.

Россия уже испытывает серьезные трудности с логистикой, обеспечением боеприпасами, а также с запасами нефти, бензина и дизельного топлива. Успешные действия украинских военных в Крыму и на фронте только усиливают давление на Кремль.

Зеленский призвал международных партнеров ускорить передачу Украине ракет для систем ПВО Patriot. Для перехвата около 70 баллистических ракет необходимо не менее 140 ракет-перехватчиков.

Президент рассчитывает на проведение в ближайшее время встречи лидеров стран-партнеров в рамках программы противоракетной обороны Freya, которая, по его словам, может состояться уже в июле или августе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с вечера 1 июля страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Киев. Враг направил в сторону украинской столицы десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты, а также "Цирконы". Известно как минимум о тринадцати погибших, еще более 56 человек, в том числе дети, получили ранения.

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