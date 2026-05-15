'Мучаюсь от бессилия': в России 80-летняя правозащитница и диссидентка покончила с собой из-за войны и репрессий

В России умерла 80-летняя правозащитница и диссидентка Нина Литвинова. По словам близких, женщина покончила с собой из-за переживаний, связанных с войной, репрессиями и ощущением бессилия перед происходящим в стране.

Видео дня

Подробности сообщило независимое российское издание Astra. Родные убеждены, что до трагедии ее фактически довела политика режима российского диктатора Владимира Путина.

О смерти Нины Литвиновой в центре Москвы российские пропагандистские медиа сообщили 13 мая. В то же время двоюродная сестра умершей, журналистка Маша Слоним, в Facebook открыто заявила, что женщину "убил Путин".

Слоним также обнародовала отрывок из предсмертной записки Литвиновой и отметила, что российские СМИ вряд ли будут публиковать этот текст, поскольку "там слишком выпукло показаны причины ее ухода".

"Я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажают в тюрьмы тысячи людей, которые страдают и гибнут там за то, что они, как и я, против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петрийчук, Карина Цуркан и тысячи других за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились, и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня", – говорится в предсмертной записке.

Кто такая Нина Литвинова

Нина Литвинова была известным ученым-зоологом и специалистом в области морской биологии. Она происходила из семьи советского наркома иностранных дел Максима Литвинова и была сестрой Павла Литвинова – участника протеста на Красной площади в 1968 году.

Сама Литвинова также принимала активное участие в диссидентском движении, поддерживала советских, а впоследствии и российских политзаключенных.

В последние годы она регулярно посещала судебные процессы по делам историка Юрия Дмитриева, муниципального депутата Алексея Горинова, правозащитника Олега Орлова и режиссера Жени Беркович.

Напомним, в России резко вырос уровень протестных настроений на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Уже 20% граждан допускают возможность массовых протестов из-за падения уровня жизни, еще 14% недовольны по политическим причинам. Такие показатели стали самыми высокими с июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг главы Кремля Владимира Путина продолжает снижаться седьмую неделю подряд. Уровень одобрения его деятельности упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%. По приведенным данным близкого к Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия к диктатору упал на 1 п.п., достигнув 71%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!